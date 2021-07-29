Актёр Игорь Регнер находится в критическом состоянии после госпитализации с множественными переломами

Аргументы Недели → Происшествия 13+

29 июля 2021, 16:32 Источник: starhit.ru

pixabay.com

Актера Игоря Регнера обнаружили в собственном доме с травмой груди, переломами лучевой кости и ребер. Его доставили в лечебное учреждение в прошедшую пятницу.

Согласно предварительной версии, артиста избили с целью мести или грабежа. Об этом сообщили в полиции. В настоящее время его состояние оценивается как критическое. Отмечается, что большое количество травм Регнер получил за неделю до прибытия машины скорой помощи.

СМИ подчеркивают, что сейчас актер не может говорить. Что конкретно случилось в его жилище 17 июля, пока неизвестно. Кроме того, сообщается, что квартира артиста была заперта, поэтому стражи порядка не смогли войти в дом. Регнер снимался в таких проектах, как “Любить по-русски-2”, “Час Волкова”, “Романовы. Венценосная семья”. Некоторые трюки Регнер выполнил в “Штрафбате”.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости