«Controversy» - 40 лет переходному альбому Принса

9 августа 2021, 21:33 Антон Дубровский, Журналист

Фото из открытых источников

Принс Роджерс Нельсон (англ. Prince Rogers Nelson; 7 июня 1958 — 21 апреля 2016) — американский музыкант, певец, гитарист-виртуоз (33-й в списке лучших гитаристов американского журнала Rolling Stone), мультиинструменталист, автор песен, композитор, продюсер, актер, режиссёр. На протяжении большей части своей карьеры выступал под именем Принс, но использовал также и различные псевдонимы.



По всему миру продано более 100 миллионов копий его альбомов. Лауреат семи премий «Грэмми», премий «Оскар» и «Золотой Глобус». В 2004 году имя Принса было занесено в Зал Славы Рок-Н-Ролла.



«Controversy» — четвёртый альбом этого выдающегося музыканта и артиста, выпущенный 14 октября 1981 года на лейбле Warner Bros. Диск получил положительные отзывы музыкальных критиков и аудитории.



Альбом был полностью написан и спродюсирован самим Принсом. Рецензент российского издания «Афиша Daily» Олег Соболев в ретроспективном обзоре дискографии Принса описал музыку на альбоме как «въедливый синтезаторный фанк, перед которым, как перед коробкой шоколадного печенья, устоять невозможно».



«Controversy» достиг позиции № 21 в американском чарте Billboard 200 и получил платиновый статус в США (более 1 миллиона проданных копий).



Перемены



Запись альбома «Controversy» - это период, когда Принс начал превращаться в одного из самых ярких артистов 1980-х годов, став впоследствии настоящим мировым феноменом. Этот переходный альбом, выпущенный 14 октября 1981 года, является первым, в котором активно представлены участники его группы The Revolution. «Controversy» - первая запись, на которой проявляется его уникальный метод написания текстов к песням и первый релиз музыканта, связывающий его с пурпурным цветом («Purple Rain» («Пурпурный Дождь») - так называется альбом и одна из главных песен в карьере Принса – прим. авт.).



На этом релизе Принс впервые дал волю своему по-настоящему калейдоскопическому воображению. Он глубоко погрузился в темы любви и секса в своем предыдущем альбоме «Dirty Mind» (1980), и эти темы, безусловно, остались и на «Controversy». Он начал наполнять своё звучание еще более ярко выраженными элементами рока и танцевальной музыки, которые, впрочем, присутствовали в его творчестве и раньше. Но именно на «Controversy» он начал рассуждать на более широкие темы политики, гендера, веры, этнической принадлежности и славы.



Это непростое мировоззрение, впервые проявившееся в песне «Uptown» (1980), стало ключом к десятилетию поразительного успеха.



«Запись этого альбома стала для меня откровением. Я понял, что могу писать только то, что у меня на уме, и то, с чем я столкнулся в своей жизни. Мне не нужно было ничего скрывать»,- сказал Принс британской газете Melody Maker в 1981 году. «Тексты песен на новом альбоме идут прямо от сердца, в то время как на других альбомах было больше об общих чувствах, мечтаниях и фантазиях. Раньше тексты по содержанию придерживались более простых формул, которым я научился, играя материал различных популярных исполнителей в своих старых группах».



«Controversy» начинается с заглавного трека, который быстро утвердил обновленную эстетику артиста. Принс смело противостоит стереотипам о расовой принадлежности и сексуальности, а затем даже заигрывает с богохульством, включая в композицию часть Молитвы Господней.



Стоя на пороге новой эры, Принс углубился в дихотомии (двойственности – прим. авт.), которые начинали формировать всеобщую культуру: «Я черный или белый? Я натурал или гей? Верю ли я в Бога? Верю ли я в себя?» Привычные вопросы внезапно перестали иметь прежние ответы.



Образ



Артист начал одеваться в вызывающе бесполую одежду, надев сапоги до бедер и черные трусики-бикини с кожаным пальто с заклепками. «Для меня это не является чем-то возмутительным, это удобно»,- рассказывал Принс Melody Maker. «Я всегда одевался так, как хотел, и если это сочетается с музыкой, то только потому, что музыка – это часть меня, как и то, как я одеваюсь. Я не пытаюсь делать ничего для того, чтобы шокировать людей или заработать на этом деньги – так я бы стал проституткой»,- объяснял Принс.



Однако в то время музыкант еще не попал в мейнстрим. Его сингл с заглавным треком «Controversy» занял 3-е место в R&B-чарте, но остановился на 70-м месте в главном чарте топ-100 Billboard. Песню «Let’s Work», последовавшую за «Controversy» в виде второго сингла, постигла та же участь – она вошла в Топ-10 R&B-хитов, но опустилась на 104-е место в поп-чарте.



После такого рейтинга невероятно важные выступления Принса и его группы на разогреве у The Rolling Stones обернулись для него катастрофой, когда, в основном белая толпа зрителей, обрушили свое недовольство на Принса, швыряя любые попадавшиеся под руку вещи на сцену. «Они только взглянули на Принса и задались вопросом: «Что это такое, черт возьми?». После этого аудитория нас освистала, забросав группы чем только возможно», – рассказывает клавишник группы Принса The Revolution Мэтт Финк. «Они бросали в нас все, что могли достать - банки кока-колы, все, что угодно. Я видел, как недопитая бутылка виски «Джек Дэниелс» просвистела прямо мимо лица Принса»,- вспоминает музыкант.



Содержание



Альбом «Controversy» появился на полках магазинов всего несколько дней спустя. Принс еще не закончил бросать вызов ожиданиям аудитории. «Я не люблю делать простые вещи»,- признался музыкант Melody Maker. «Для меня гораздо сложнее написать именно о том, что происходит со мной, именно о том, что я чувствую в этот конкретный момент. Если мне приходит в голову определенная мысль, и я записываю ее на бумаге – точно так же, как я слышу ее в своей голове, то это становится настоящим вызовом для меня как автора»,- объяснил Принс.



Конечно, песня «Do Me, Baby» может напомнить слушателю о совсем ранних вещах Принса, по-видимому, из-за вклада в нее раннего соавтора Принса, бас-гитариста The Revolution Андре Симона. Поп-фанковая композиция «Private Joy», казалось, была написана о новом любовнике. «Let’s Work» придерживается той же тонкой линии, представляя собой вдохновенное повествование о чувственных отношениях, причем название композиции является при этом синонимом занятия любовью.



Нужно отметить, что композиция «Private Joy» появилась как демонстрация возможностей Linn LM-1, тогда еще новых электронных барабанов, которые будут доминировать на сессиях записи к следующему альбому Принса «1999» (1982). Это также был первый трек музыканта, записанный в студии Sunset Sound в Голливуде, где он продолжал работать на протяжении 80-х.



«Секс – это то, что мы все можем понять, он безграничен»,- сказал Принс газете Los Angeles Times в 1982 году,- «Но я стараюсь создавать песни так, чтобы их можно было рассматривать по-разному. Я знаю, что некоторые люди поймут эти скрытые послания в песне, но есть и такие, кто этого не сделает. Если вы будете подходить к написанию песен очень легко, вы потеряете их смысл».



Тем не менее Принс в своем разговоре с Melody Maker в 1981 году уже размышлял о том, является ли его поведение настолько сексуальным, что затмевает все остальное. Теперь задача состояла в том, чтобы найти баланс с более широкой аудиторией в этом вопросе.



Альбом «Controversy» показал, что это возможно. Песня «Sexuality» привела нас в тогда еще зарождавшуюся, но вскоре ставшую знакомой Утопию в сознании Принса, в которой «вам не нужны деньги, вам не нужна одежда» и где «нам не нужна сегрегация, нам не нужна раса». Композиция «Ronnie, Talk To Russia» была первым примером исследований угрозы холодной войны Принсем. Имеющая в каком-то смысле готический оттенок песня «Annie Christian» касалась беспокойством в своем содержании о том, что, казалось, наступила эпоха убийств, последовавшая за убийством Джона Леннона и покушениями на жизнь президента Рональда Рейгана и папы римского.



Это сочетание откровенно плотских аллюзий с высоко персонализированными размышлениями об изменяющемся социальном и политическом ландшафте сформировало необходимую творческую связь в представляемом Принсем материале.



Будущее



«Мне легко работать в студии, потому что там я не беспокоюсь ни о чем и не сомневаюсь в том, что будет играть другой музыкант»,- сказал Принс британскому журналу NME в 1981 году,- «Дело в том, что этот другой музыкант - почти всегда я сам!» - добавил знаменитый мультиинструменталист.



«Controversy» стал новшеством и в этом смысле, потому как на закрывающем треке пластинки под названием «Jack You Off» можно услышать трех будущих участников The Revolution, работающих с Принсом. Лиза Коулман (клавишные, вокал) и Мэтт Финк (клавишные, вокал), сыгравшие второстепенные роли в предыдущем альбоме Принса «Dirty Mind» (1980), присоединились к Бобби З. (ударные, перкуссия) для создания в «Jack You Off» своеобразного музыкального шаблона для совместного прорыва, который произойдет у группы на альбоме «Purple Rain» (1984). Коулман также появилась на заглавном треке «Controversy» и в композиции «Ronnie, Talk To Russia». В итоге альбом «Controversy» почти попал в топ-20 США.



Чувство моды Принса развивалось так же быстро, как его музыкальная карьера. На гастролях в поддержку «Controversy» он выступал в жилете, белой рубашке и галстуке-бабочке, консервативных черных брюках и фиолетовом тренче. Это зарождающаяся версия того имиджа, который он далее стал использовать в серии клипов для MTV, определивших его карьеру. К тому времени его слава уже была не за горами.



Принс обладает очень богатым музыкальным наследием. По словам его представителей, в его музыкальном хранилище (у Принса был специальный сейф, где он хранил различные неизданные записи) находится не один десяток неизданных альбомов. Мы не можем сказать точно, сколько еще музыкальных шедевров нас может в этом многообразии.



Тем временем, 30 июля вышел первый полностью неизданный альбом из архивов знаменитого музыканта под названием «Welcome 2 America».

