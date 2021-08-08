В сети обсуждают, как Ксения Бородина напугала супруга и заставила отказаться от раздела имущества

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8 августа 2021, 16:11 Источник: Курятник

Фото: соцсети

Раздел имущества – самая увлекательная часть бракоразводного процесса. Особенно, если разводятся звезды. А делить Ксении Бородиной и Курбану Омарову есть что, вот только, кажется, в этот раз таблоидам поживиться не удастся.

Итак, бывшие супруги имели:

— двухэтажный дом 216 216 кв м в элитном посёлке «Павловские озёра», стоимость которого, со всем внутренним наполнением, оценивается в ₽46 млн;

— трехкомнатная квартира в комплексе «Шуваловский» на Мичуринском проспекте за 32 млн рублей;

— трехкомнатная квартира с видом на Воробьевы горы и Москва-реку;

— Mercedes G-класса за 15 млн рублей;

— BMW X5 M II за 13 млн рублей;

— квартира Курбана в Бибирево с долгами по «коммуналке».

Делить супруги будут только то, что приобретено в браке, в том числе и деньги на банковских счетах. По информации из официальных источников: на рекламе за год ведущая зарабатывает порядка 60 млн рублей плюс 1 млн в месяц получала за ведение «Дома-2». А вот Курбан весь в долгах.

Но, похоже Ксения предусмотрительно не доставит масс-медиа удовольствия «потоптаться» на судебных тяжбах за имущество. Она уже перевела все деньги на счета родственников, и даже дом переписала на мать, с чем Курбан решительно не согласен. Но увы! Как говорят в окружении Бородиной, если Омаров пойдет в суд – бывшая супруга выкатит в СМИ «пикантную» информацию, которая сильно подпортит репутацию Курбана и заинтересует правоохранителей. И, видимо, угрозы, нешуточные, потому что в иске о разводе деление совместно нажитого парой имущества не упоминалось.

А значит не зря Ксюша так лихо отплясывала под Лободу в ресторане в честь начала своей свободной жизни, не зря же говорят, что «лучше плакать в роллс-ройсе, чем смеяться на велосипеде».

Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым, и он сразу же побежал к своей бывшей жене

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