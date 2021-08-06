Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым, и он сразу же побежал к своей бывшей жене

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 августа 2021, 15:56

Фото: cоцсети

Ксения Бородина в лучших традициях обожаемого ее «Дом-2» так и не смогла построить любовь. Сегодня Мировой суд Кунцевского района удовлетворил иск о расторжении ее брака с совсем не бизнесменом Курбаном Омаровым.

Пара уже давно не жила вместе, и Бородина жаловалась своим подписчикам, что «такого ни одна женщина не должна прощать», так что теперь Ксения официально свободная женщина.

Впереди пару ждет самое захватывающее — раздел имущества, а пока Курбан, только избавившись от кольца на безымянном пальце, сразу же побежал к своей бывшей жене. С ней он снимает сторис и рассказывает подписчикам, что начало своей холостой жизни он отметил прыжком с парашютом, который ему и подарила бывшая супруга.

Может быть это и есть причина развода с Ксенией?», - задаются вопросом подписчики. И Курбан не торопится развенчивать миф, наоборот от смеется над всевозможными сплетнями и слухами, которые окружают его персону.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Omarov Kurban (@zimamoscow)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости