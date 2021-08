«Aqualung»: 50 лет легендарному альбому Jethro Tull

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

4 августа 2021, 20:29 Антон Дубровский, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы Недели

Группа Jethro Tull образовалась в Великобритании в 1967 году, вдохновленная творчеством The Beatles. Команда появилась на свет практически одновременно с такими грандами прогрессивного и хард-рока, как Cream, Led Zeppelin и King Crimson. Все эти группы были настоящими музыкальными пионерами на рок-сцене в середине и конце 1960-х и некоторые из них перенесли свое новаторское звучание прямиком в 1970-е года. Вот как объяснил этот феномен вокалист Jethro Tull Иэн Андерсон в интервью телеканалу Decades TV в 2018 году: «Это было началом того процесса, когда импровизированная музыка перешла в популярный формат. Это пришло через блюз, это пришло через Черный Американский блюз, и это повлияло на целое поколение молодых белых британских мальчиков из среднего класса, большинство из которых учились в художественных колледжах».



Открытие



С такими артистами, как Чак Берри, Литтл Ричард и Би Би Кинг, которые творили в переходной период от блюзовой музыки к рок-н-роллу, такие группы, как Jethro Tull сумели усилить изменения, которые переживала музыка в тот исторический период. Однако для того, чтобы сделать себе имя в море британских групп, которые преследовали ту же цель, в группе должно было быть что-то, присущее только ей. Это отличие возникло тогда, когда Андерсон обменял свою гитару на две вещи: микрофон и флейту.



Пятьдесят лет назад Иэн Андерсон и его группа выпустили альбом, который продвинул их к новым коммерческим и художественным высотам, продемонстрированным успехом и популярностью их последующего альбома «Thick As A Brick» (1972). «Aqualung» (1971) был выпущен в год, полный оригинальных пластинок: The Who и Led Zeppelin создали некоторые из своих лучших песен за всю историю хард-рока, которые можно найти в их пластинках «Who's Next» и «Led Zeppelin IV» соответственно. Yes и Pink Floyd закладывали основу для возникновения прогрессивного рока в мейнстриме в своих работах «Fragile» и «Meddle». Дэвид Боуи, возможно, создал свой первый выдающийся альбом под названием «Hunky Dory», а Марвин Гэй выпустил то, что американский журнал Rolling Stone считает величайшим альбомом всех времен – альбом «What’s Going On». В период до выхода «Aqualung» Jethro Tull успели выступить на разогреве у таких громких групп, как Led Zeppelin и таких ярких исполнителей, как Джими Хендрикс. Да, 1971 год явно не был годом, подходящим для выпуска слабых работ.



Концепция стиля Jethro Tull представляет собой удачное сочетание фолка, прогрессивного рока и хард-рока. В текстах песен группы все это удачно сочетается со сложными лирическими и артистическими концепциями веры, перемежающимися подробными описаниями различных персонажей. И все это потрясающее действо пронизано их фирменными звуками флейты.



Содержание



Мастерство Jethro Tull подтверждено необыкновенными первым и вторым треками альбома «Aqualung». Вначале представлена одноименная с альбомом песня «Aqualung» - заглавный трек. Его тексты и музыкальное обрамление в оркестровом стиле создают впечатляющее вступление к этой записи. Стоит отметить, что хард-рок на «Aqualung» легендарен. Можно повторить, что открывающий и заглавный трек «Aqualung», несомненно, иллюстрирует это, будучи повсеместно признанным лучшей песней группы. Лирическое содержание «Аqualung» - это эпизодическое исследование сложной жизни персонажа альбома, которым является бездомный, выживающий на улицах Лондона. Неумолимый, запоминающийся, тяжелый рифф песни «Aqualung» задает тон всему альбому, в то время как более мелодичные и акустические пассажи звучат просто восхитительно, если вслушаться внимательнее в по-настоящему чуткую лирику песни.



На втором треке «Cross-Eyed Mary» Иэн Андерсон представляет инструмент, который придал Jethro Tull такую особую индивидуальность: флейту. Начало этой песни сразу указывает на тот неповторимый оттенок, который флейта привносит в музыку группы.



Песня в народном стиле «Mother Goose» - абсолютно завораживающий трек, благодаря своей полностью акустической первой половине. Невероятный квинтет акустической гитары, флейты, бубна, перкуссии и вокала объединяется в удивительно интересную композицию. Каждый элемент тут призван вызвать по-настоящему божественное ощущение у слушателя, и такой необычный ансамбль органично сочетается с повествовательными текстами Андерсона. «Mother Goose» показывает то, насколько талантливы участники Jethro Tull в качестве авторов песен.



Мы также можем услышать записи таких популярных песен, как «Up To Me» и «Locomotive Breath». Группа использует стандартные элементы блюза и добавляет к ним свой фирменный почерк. Песня «Up To Me» следует схеме, в которой происходит постоянное переключение между средневековой мелодией в стиле фолк-рок и припевом в стиле чистого рок-н-ролла. Между тем, «Locomotive Breath» оказалась одной из самых уважаемых песен в дискографии Jethro Tull. Гитарные и фортепианные партии в ней по-настоящему настойчивы и даже яростны. Они напоминают своим звучанием поезд, движущийся по рельсам; Вокал Андерсона также дает очень сильный эффект присутствия жизни в песне. Конечно, одной из причин, по которой эта композиция так известна, является ее соло на флейте, одно из самых узнаваемых инструментальных соло за всю историю музыки.



Фолк-составляющая альбома «Aqualung» также придает работе группы много красоты и нестандартности. Мелодика группы становится более выраженной в таких композициях, как уже упомянутая «Mother Goose», сочетаясь с гармонией, парящей в припеве. Песня красиво дополняется трепещущей флейтой. Она также построена и на мастерской игре на акустической гитаре, на которой играют пальцами, а не медиатором.



Более короткие треки, такие как «Wond'ring Aloud» и «Cheap Day Return», являются желанными дополнениями к более длинным и тяжелым песням на этой пластинке. Струнные аранжировки, найденные в первой из этих двух песен, прекрасны, особенно в тандеме со сладкими и нежными вокальными мелодиями Андерсона. Краткость последнего трека удивительным образом освежает всю работу, поскольку это очевидный пример того, как поэзия настраивается на музыку – только один стих заполняет весь звуковой ландшафт, и его краткость воплощает мимолетную мысль, которая может возникнуть во время ожидания кульминации композиции.



Значение



Альбом «Aqualung» показывает Jethro Tull как группу с четкой идентичностью и индивидуальностью, и иллюстрирует многогранную, проницательную природу их фронтмена.



Очевидно, что непримиримый британский подход Андерсона к написанию песен, его обращение к народным и традиционным песенным корням (в конце концов, Андерсон шотландец), делает этот альбом восхитительным в своей индивидуальности. Лирическое содержание пластинки напоминает группы конца 60-х, такие как The Kinks и Small Faces, из-за сосредоточенности текстов на опыте и историях из жизни простых людей.



На пластинке также есть место и приятно простым песням. С композицией «Hymn 43» Jethro Tull разворачивают свои творческие возможности на полную: фразы на пианино, басовые партии и выразительные барабанные рисунки присутствуют тут в изобилии. Это сингл, в котором Андерсон критикует людей, использующих Иисуса в качестве гаранта оправдания их непростительного поведения. Упрекающая природа этой композиции хорошо иллюстрируется острой подачей темы в текстах Андерсона. Эта композиция воспринимается как настоящая проповедь.



Следующая песня, «Slipstream», представляет собой еще один более легкий, плавный трек, который подчеркивает то, насколько хорошо сбалансирован и динамичен этот альбом британцев.



Будучи закрывающим номером альбома, «Wind-Up» эффективно отражает настроение пластинки. Экспрессивные музыкальные элементы, которые есть на пластинке практически во всех композициях, присутствуют здесь в изобилии. Послание песни (основанное на личной истории) выражает то, как реальное присутствие Бога не ощущается человеком или не расшифровывается посредством общения с ним так, как если бы он был человеком. Скорее оно проявляется в накапливаемом опыте общения, призывах к перевоплощениям, которые можно найти на альбоме.



«Aqualung» - это пластинка, достойная высших похвал. Несмотря на то, что этот альбом был выпущен среди моря интересных записей, которые закрепили наследие многих выдающихся артистов сильнейшим образом, он совсем не затерялся в том таком уже далёком многообразии творческих побед. Год 1971 позволил многим выдающимся художникам встать на ноги – и Jethro Tull не были исключением. Это работа, которая представляет группу Андерсона как коллектив с четкой идентичностью и иллюстрирует многогранную, проницательную природу их фронтмена. «Aqualung» - это по-настоящему причудливое наслаждение, вдохновляющее сочетание прогрессивного рока, фолка и хард-рока.



Успех «Aqualung», удвоенный следующим альбомом Jethro Tull «Thick As A Brick» (1972), позволил группе заслуженно занять свое место в качестве флагманов британской прогрессивной рок-сцены. На протяжении многих лет Jethro Tull продолжали оказывать влияние на таких артистов, как Iron Maiden, Pearl Jam и Джо Бонамасса (знаменитый американский гитарист – авт.). Ник Кейв (знаменитый австралийский певец, музыкант и автор песен – авт.) также считает Jethro Tull одной из своих самых любимых групп, назвав одного из своих сыновей в честь группы. Благодаря альбому «Aqualung» Jethro Tull были признаны одной из лучших рок-групп в истории, и саунд, который запечатлел этот альбом за время своего существования, является достойным и единственным в своем роде явлением.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости