Бывшая жена Cтаса Пьехи сильно похудела после избиения сына

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26 июля 2021, 20:25

Наталья Горчакова, фото: vk.com/dj_knyaginya_off

Бывшая жена певца Стаса Пьехи модель Наталья Горчакова серьезно переживает из-за инцидента с избиением семилетнего сына Петю. Женщина намерена судиться с супругой футбольного арбитра Ириной Безбородовой, напавшей на мальчика и бабушку - мать Горчаковой.

Интересы экс-супруги Пьехи в суде будет защищать адвокат Сергей Жорин.

Наталья Горчакова написала в Instagram, что она испытала стресс из-за скандала с нападением соседки на ее сына и похудела на шесть килограмм за неделю. По признанию Горчаковой, она хотела сбросить пару килограммов, похудеть, занимаясь спортом.

Но произошел такой инцидент, что модель резко похудела.

«Но Вселенная слышит только посыл, так что бойтесь своих желаний и отправляйте точные просьбы», — призвала Наталья подписчиков. Женщина надеется, что такой резкий сброс веса не повлияет на ее здоровье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Knyaginya (@knyaginya)

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