Стас Пьеха прокомментировал изгнание Безбородовым своей жены после избиения той сына певца

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23 июля 2021, 11:51 Турана Гулиева,

Фото: instagram.com/wolfieha/

Стас Пьеха прокомментировал новости СМИ об изгнании Безбородовым своей жены: «Да, я читал об этом. Не жалко ли мне Безбородову? Вы знаете, я предпочитаю заниматься только вопросами здоровья сына и его бабушки, на которую тоже было совершено нападение и которую тоже избили», — отметил певец.

«Не хотел бы касаться других вопросов, особенно вопросов семьи Безбородовых. Это их личные семейные дела, которые я не уполномочен никак комментировать и решать. Мы никак не были знакомы с Безбородовыми до этого конфликта. Люди просто заехали в один и тот же коттеджный поселок и совершенно случайно пересеклись.



Я, честно говоря, перегружен немножко за последние дни. Сын проходит обследования второй день. В интернете во всех пабликах есть все справки. Ничего нового пока нет. У бабушки болит шея, но я не знаю точного диагноза — не видел пока.»



Напомним, жена судьи Безбородова избила семилетнего сына Стаса Пьехи и защищавшую своего внука бабушку. По словам СМИ, мальчик проткнул бассейн Безбородовых карандашом, за что хозяйка нанесла ребенку тяжелые удары. Мальчик был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами.





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