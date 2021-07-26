Telegram-канал Mash сообщает, что певица МакSим пришла в сознание
26 июля 2021, 16:36
Марина Абросимова, известная как певица МакSим, в больнице пришла в сознание. Telegram-канал Mash в понедельник распространил информацию о том, что врачи в московской клинике в Отрадном сняли нагрузку седативных препаратов и вывели артистку из медикаментозного сна, чтобы посмотреть, сможет ли она дышать самостоятельно.
Медики подключили Марину к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Исполнительница может дышать и общается с врачами жестами.
Врачи все равно оценивают состояние здоровья МакSим как крайне тяжелое, но не теряют надежды на выздоровление певицы. Ранее в понедельник об улучшении состояния знаменитости заявила представительница певицы Маргарита Соколова.
МакSим попала в больницу еще в середине июня. У нее была высокая температура и поражение легких. Тест на COVID-19 у Абросимовой был отрицательным. Поражение легких увеличивалось. В клинике МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
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