Telegram-канал Mash сообщает, что певица МакSим пришла в сознание

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26 июля 2021, 16:36

певица МакSим, Anna Salynskaya/Russian Look

Марина Абросимова, известная как певица МакSим, в больнице пришла в сознание. Telegram-канал Mash в понедельник распространил информацию о том, что врачи в московской клинике в Отрадном сняли нагрузку седативных препаратов и вывели артистку из медикаментозного сна, чтобы посмотреть, сможет ли она дышать самостоятельно.

Медики подключили Марину к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Исполнительница может дышать и общается с врачами жестами.

Врачи все равно оценивают состояние здоровья МакSим как крайне тяжелое, но не теряют надежды на выздоровление певицы.

Ранее в понедельник об улучшении состояния знаменитости заявила представительница певицы Маргарита Соколова.

МакSим попала в больницу еще в середине июня. У нее была высокая температура и поражение легких. Тест на COVID-19 у Абросимовой был отрицательным. Поражение легких увеличивалось. В клинике МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

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