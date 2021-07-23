Представитель МакSим: «Организм певицы ослаб, но есть улучшения»

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23 июля 2021, 20:51

МакSим, фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com

Маргарита Соколова, представитель певицы МакSим (Марина Абросимова) сообщила, что ее состояние улучшилось. Исполнительница находится в реанимации в состоянии искусственной комы.

«Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», - поделилась она.

Представитель МакSим добавила, что организм певицы ослаб. При этом Соколова уверена, что состояние звезды движется «в сторону улучшения, а не ухудшения». Она не исключает, что это, скорее всего, будет «очень длительное лечение, восстановление и реабилитация».

Напомним, что МакSим подключили к аппарату ЭКМО. Артистка находится в искусственной коме с поражением более 75% легких. Тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Изучая снимок компьютерной томографии певицы, пульмонолог Вячеслав Овечкин заявил, что характер изменения в правом лёгком говорит об отрицательной динамике, скорее связанной с бактериальной либо грибковой инфекцией.



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