Представитель МакSим заявила, что врачи делают «все возможное и невозможное»

Генеральный менеджер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова в понедельник, 19 июля, сообщила, что врачи в настоящий момент делают для артистки "все возможное и невозможное".
Соколова сообщила, что врачи не могут давать прогнозов в сложившейся ситуации, но делают все "возможное и невозможное". "Молимся, надеемся и ждем", – заключила менеджер артистки.
Напомним, 19 июня стало известно, что МакSим была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. С этого момента певица находится в искусственной коме, ее состояние оценивается врачами как тяжелое. Подчеркивалось, что тест знаменитости на коронавирус был отрицательным.
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