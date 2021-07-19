Представитель МакSим заявила, что врачи делают «все возможное и невозможное»

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19 июля 2021, 12:56 Источник: Instagram

певица МакSим, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Генеральный менеджер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова в понедельник, 19 июля, сообщила, что врачи в настоящий момент делают для артистки "все возможное и невозможное".



Соколова сообщила, что врачи не могут давать прогнозов в сложившейся ситуации, но делают все "возможное и невозможное". "Молимся, надеемся и ждем", – заключила менеджер артистки.

Напомним, 19 июня стало известно, что МакSим была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. С этого момента певица находится в искусственной коме, ее состояние оценивается врачами как тяжелое. Подчеркивалось, что тест знаменитости на коронавирус был отрицательным.

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