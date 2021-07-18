Директор МакSим объяснила ее выступление с недомоганием: «О том, что у нее поднялась температура, я узнала после выступления»

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18 июля 2021, 22:59 Турана Гулиева,

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Маргарита Соколова, директор певицы МакSим, объяснила выход певицы на сцену, несмотря на недомогание.



Соколова пояснила, что фанаты певицы не одобрили бы отмену концерта.

«О том, что у нее поднялась температура, я узнала после выступления. Она позвонила и сказала: «Не думала тебе жаловаться». Мы поменяли ей билет на ближайшее время вылета, так как Марина планировала задержаться в Казани еще на два дня», — заявила директор певицы.



Напомним, певица МакSим выступала на своем концерте в Казани с температурой. Позже выяснилось, что у нее двухсторонняя пневмония и поражение легких более 40%, исполнительница находится в искусственной коме и подключена к аппарату ИВЛ И ЭКМО.





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