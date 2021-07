«Santana III»: 50 лет альбому легендарной группы Santana

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

23 июля 2021, 20:46 Антон Дубровский, Журналист

Фото из открытых источников

Santana (Санта́на) — это американская рок-группа. Основана в конце 1960-х годов в Сан-Франциско Карлосом Сантаной. Он является главным гитаристом и лидером группы.



По мнению музыкального сайта AllMusic, «группа Santana является основополагающим представителем стиля латин-рок, главным образом, из-за комбинации латинской перкуссии (конг, цимбалов и т.д.) с характерным пронзительным звуком лидер-гитары Карлоса Сантаны».



Группа начинала свой путь как психоделическая и в этом качестве пользовалась большим успехом в конце 1960-х — начале 1970-х годов, оказавшись тогда последним успешным исполнителем, вышедшим из сан-францисской психоделической сцены.



В начале 1970-х годов, по мере ухода из неё участников-основателей, стиль группы сменился на более «задумчивый и джазовый». Имя «Santana» осталось под полным контролем Карлоса Сантаны. Под его руководством и при часто сменяющемся составе группа следующие 25 лет наслаждалась стабильным коммерческим успехом. В середине 1990-х годов популярность записей группы упала, но её концерты по всему миру по-прежнему собирали большие аудитории.



В 1999 году с альбомом «Supernatural» (записанным с участием большого количества приглашённых звёзд) группа монументально вернулась на первые строчки хит-парадов, создав себе имя уже среди нового поколения слушателей. Альбом не только стал самым продаваемым в истории коллектива, но и был высоко отмечен музыкальным сообществом, собрав массу премий «Грэмми».



Мастер



Карлос Сантана почитается сегодня в мире как настоящий герой гитары и символ истинной музыкальности. Существует совсем немного здравствующих современных музыкантов, чье творчество и исключительное мастерство так же ценится на нашей планете. Уроженец Сан-Франциско решительно выбрал не самый простой путь к такому значительному положению на сцене и в творчестве, несмотря на коммерческий уклон его последних альбомов-блокбастеров, удостоенных премии «Грэмми».



Осенью 1971 года группа, которой Карлос Сантана дал свое имя, находилась в зените коммерческой популярности. Показав свой испепеляющий сплав блюза, рока и латиноамериканской музыки на фестивале в Вудстоке в 1969 году, группа утвердила и расширила свои коммерческие достижения еще больше с выпуском своего второго альбома «Abraxas» (1970) и сопутствующим успехом сингла «Black Magic Woman» с этой пластинки.



Как следует из жизнеутверждающей композиции «Everything’s Coming Out Way», Сантана после выхода своего третьего альбома «Santana III» находился в по-настоящему хорошем состоянии как в кадровом, так и в художественном смысле. Более глубокое соприкосновение с корнями музыки группы дало неоднозначные результаты, но дополнительный состав музыкантов на альбоме мастерски поддерживает впечатляющий инструментальный сплав Santana.



Оригинальный секстет Santana был дополнен на новом альбоме молодым (в то время 15-летним) гитаристом Нилом Шоном (позже он создал знаменитую американскую рок-группу Journey с клавишником и вокалистом Santana Греггом Роли – авт.). На таких композициях из альбома как «Batuka» и «No One To Depend On», можно услышать, как здорово звучит гитара Карлоса вместе с инструментом своего не по годам развитого коллеги. Этому способствует и превосходная запись, к которой приложил руку опытный звукорежиссер Глен Колоткин в сочетании с великолепным исполнением остальных музыкантов, входивших в то время в состав группы Santana. Звук на альбоме явно опережает свое время и до сих пор является отличным примером по-настоящему качественного подхода к звукорежиссуре.



Звук



На записи альбома «Santana III» можно услышать и некоторые эксперименты со звучанием группы, представленные духовой секцией, которая звучит как неожиданное дополнение к общей картине воспроизведения материала в ключе по-настоящему разнообразного и мастерски исполненного гибрида психоделического рока, хард-рока и латиноамериканской музыки. Та сила, с которой этот состав Santana разворачивает на записи свое по-настоящему мастерское звучание, имеет не так много аналогов в мире рок-музыки, как того времени, так и музыки сегодняшнего образца. Более того, прослушивая альбом, задаешься вопросом о том, что было бы, если бы такая группа появилась сегодня. Как бы современная аудитория отреагировала на появление настолько мощного сгустка энергии на сегодняшней сцене?



Стоит также вспомнить выступление этого состава группы Santana вживую на легендарной площадке Filmore West в Сан-Франциско в 1971 году (к слову, это было последнее выступление, которое прошло в том зале, который после был закрыт). Именно это выступление, которое сегодня можно послушать в записи, просто идеально дополняет альбом «Santana III». На сцене группа продолжает сохранять свои музыкальные корни, а также свою чувственную, вкрадчивую динамику (во многом благодаря исключительному мастерству барабанщика Майкла Шрива). В игре группы на сцене полностью отсутствует какое-либо продуманное планирование в структурах песен, которое можно найти в их студийной работе.



Начиная прослушивать концерт с новых номеров с еще не выпущенного тогда альбома «Santana III», вы сразу же поражаетесь превосходному качеству звука на этом выступлении Santana, которое является нормой для любых записей группы. Вокал Грегга Роли просто поражает в начале знойной песни «Taboo». В остальном эти треки, до сих пор выпущенные лишь частично в различных сборниках, являются примером утонченной коллективной энергии того состава группы, как будто воплощающим в жизнь поразительную, таинственную графику обложки оригинального альбома «Santana III», ожившую на ваших глазах.



Джаз



Часовая запись концерта в Filmore West показывает, как гитаристы Сантана и Шон развивали впечатляющее звучание своего тандема, а также работу с ритмом и энергетикой звучания Santana. Также важно отметить, что эта концертная запись, сделанная перед закрытием знаменитого рок-зала Filmore West, является первым документом, возвестившим об увлечении Карлоса джазом. К примеру, в этом выступлении самая известная мелодия Сантаны «Black Magic Woman/Gypsy Queen» переходит в версию «In A Silent Way» знаменитого американского джазового музыканта Майлза Дэвиса.



Вскоре после выхода «Santana III» Карлос Сантана покинул рок-рынок, продолжив свой путь в джазе. Он начал с реформации своей группы, которую в начале окрестил новой группой Santana. Затем Карлос стал сотрудничать с другим знаменитым гитаристом Джоном Маклафлином, который сам в то время находился на гребне волны и внимания, возглавляя свою группу Mahavishnu Orchestra в качестве главного музыканта джаз-рок-фьюжн-направления в середине-конце семидесятых. Однако к концу того десятилетия Карлос вернулся к работе под именем Santana фактически потеряв свою музу из-за череды неоднозначных альбомов, выпущенных под этим именем, пока не восстановил свою карьеру к началу нового тысячелетия.



Если бы любители более поздних альбомов Santana, таких как «Shaman» (2002) и «All That I Am» (2005), а также джазового материала в духе альбома «Welcome» (1973) или просто знакомые с творчеством музыканта по антологиям вроде «Dance Of The Rainbow Serpent» (1995) уделили бы достаточно внимания раннему творчеству музыканта и его одноименной группы, то они получили бы гораздо более полную историю творчества Карлоса Сантаны как одного из самых выдающихся исполнителей в мире современной музыки.

