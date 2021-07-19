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Глюкоза показала фигуру в откровенном купальнике у бассейна

, 21:58

Глюкоза показала фигуру в откровенном купальнике у бассейна
Глюкоза, Фото: Instagram

Популярная российская певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, проводит отпуск в солнечной Испании. Исполнительница хита «Танцуй, Россия!» в слитном, но открытом купальнике, напомнила поклонникам, что у нее «самая красивая опа».

Глюкоза сделала несколько снимков на фоне бассейна в ярко-розовом слитном бикини с плетениями на спине. При этом  купальник эффектно подчеркивал округлые формы певицы.

«Когда такое серьезное лицо в бассейне — это значит, что ты в отпуске, но скоро выезжать», - написала звезда в Instagram.

Поклонники не прошли мимо откровенных фотографий знаменитости и осыпали ее множеством комплиментов. Они похвалили «шикарную» фигуру исполнительницы.

Ранее певица Алена Свиридова в бирюзовом бикини рассказала о «зверской жаре» в Керчи.

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

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