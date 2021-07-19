58-летняя Алена Свиридова в бирюзовом бикини рассказала о «зверской жаре» в Керчи

Известная российская певица Алена Свиридова отдыхает в Керчи. 58-летняя знаменитость утром до наступления «зверской жары» искупалась в море и прогулялась по городу.
«Вот такое утро было у меня сегодня:) сейчас наступила зверская жара.:)», - написала она в Instagram.
Свиридова сделала несколько кадров на фоне морского пейзажа в бирюзовом раздельном купальнике. Исполнительница хита «Розовый фламинго» прекрасно выглядит для своего возраста и не пользуется фотошопом, чтобы преобразить свою фигуру.
Недавно певица вернулась из Намибии, где гуляла по «золотому» песку, наблюдала за экзотическими животными, наслаждалась природой и даже покаталась на воздушном шаре. Друзья Свиридовой отметили, что завидуют ей «белой» завистью, поскольку тоже соскучились по морю, а она уже успела побывать за это лето в Африке и Крыму.
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