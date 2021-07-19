Менеджер МакSим рассказал о состоянии певицы: «Врачи пока не дают прогнозов»

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19 июля 2021, 11:21 Турана Гулиева,

Фото: instagram/maksimartist

Как сообщает РИА Новости, генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова прокомментировала состояние певицы: «Врачи пока не дают прогнозов, никаких гарантий. Состояние то туда качается, то сюда. Как на самом деле сейчас, я не могу сказать. Стабильно тяжелое состояние, с какими-то минимальными улучшениями, по крайней мере на вчерашний день».



Она также призвала фанатов не верить СМИ, которые ссылаются на врачей, так как работники медицины не имеют право разглашать сведения о пациентах.

Напомним, певица МакSим уже на протяжении месяца находится в состоянии искусственной комы. Девушка заболела двухсторонней пневмонией. У нее более 80% поражения легких. Накануне в СМИ сообщили, что у артистки начался сепсис в связи с чем ее подключили к аппарату ЭКМО (устройство для очистки плазмы крови прим. ред.).





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