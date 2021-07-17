Bahh Tee стал отцом

В начале года исполнитель выпустил песню «Ты моя. Я так решил». В композиции он намекнул, что в его семье ожидается пополнение. Тогда Бахтияр не стал комментировать радостное событие. Но недавно фанаты смогли поздравить музыканта с пополнением.
Бахтияр Алиев поделился радостной новостью в своем инстграм-блоге, где выложил трогательный снимок с новорожденным ребенком. «Отец» - кратко комментирует свое фото Алиев.
Подписчики умилились посту Bahh Tee и поздравили звездного отца. «Мои поздравления брат. Пусть растёт здоровым и счастливым вместе со своими родными, «Огромные поздравления брат! Здоровья богатырского - самое главное! Обнял!» - так пишут подписчики музыканта.
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