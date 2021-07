Леонард Коэн: 50 лет знаменитому альбому «Песни любви и ненависти»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

14 июля 2021, 20:35

Леонард Норман Коэн (21 сентября 1934–7 ноября 2016) - канадский певец, автор песен, поэт и писатель. Его работы посвящены религии, политике, изоляции, депрессии, сексуальности, потерям, смерти и романтическим отношениям. Коэн был включен в Зал Славы Канадской Музыки, Зал Славы Канадских Авторов Песен и Зал Славы Рок-н-Ролла. Он был удостоен звания кавалера Канадского Ордена, который является высшей гражданской честью страны. В 2011 году Коэн получил одну из литературных премий принца Астурийского и свою девятую премию Гленна Гульда (международная премия, которую вручают раз в три года за выдающийся вклад в развитие музыки в память о великом канадском пианисте Гленне Гульде – авт.).

Коэн сделал карьеру поэта и писателя в 1950-х и начале 1960-х годов, а музыкальной карьерой занялся только в 1967 году в возрасте 33 лет. За его первым альбомом «Songs Of Leonard Cohen» (1967) последовали еще три альбома фолк-музыки: «Songs From A Room» (1969), «Songs Of Love And Hate» (1971) и «New Skin For The Old Ceremony» (1974). Его пластинка 1977 года «Death Of A Ladies’ Man», написанная в соавторстве с Филом Спектором (знаменитый американский продюсер, осужденный за убийство и закончивший свою жизнь в тюрьме – авт.) и спродюсированная Филом, резко отличалась от предыдущего минималистского звучания музыки Коэна. В 1979 году Коэн вернулся с более традиционно звучащей пластинкой «Recent Songs», в которой его акустический стиль сочетался с джазом, восточноазиатскими и средиземноморскими влияниями. Самая известная песня Коэна «Hallelujah» была впервые выпущена на его студийном альбоме «Various Positions» в 1984 году. Альбом «I’m Your Man» в 1988 году выделялся широким использованием синтезаторов в музыке. В 1992 году Коэн выпустил следующий альбом, «The Future», в котором были мрачные тексты и отсылки к темам политического и социального волнения.

Коэн вернулся к музыке в 2001 году с выпуском работы под названием «Ten New Songs», которая стала главным хитом в Канаде и Европе. Его 11-й альбом «Dear Heather» вышел в 2004 году. После успешной серии туров в период с 2008 по 2013 год Коэн выпустил еще три альбома за последние четыре года своей жизни: «Old Ideas» (2012), «Popular Problems» (2014) и «You Want It Darker» (2016). Последний из альбомов был выпущен за три недели до его смерти. Этот посмертный альбом под названием «Thanks For The Dance» был выпущен в ноябре 2019 года. Он был пятнадцатым и последним студийным альбомом.

Писатель

Немногие песни имеют тот эффект, который оказывает на слушателя вдохновенная «Famous Blue Raincoat» Леонарда Коэна. Даже в начальных нотах песни кажется, что пальцы Коэна на гитарных струнах ощущаются тяжелыми, как будто на них играют через горестный вздох. Затем возникает тот вокал, который мог принадлежать только Леонарду Коэну. Эта песня всегда заставляет вас оторваться от какого-либо дела и вслушаться.

Без акробатики, без кульминаций и без каких-либо реальных изменений в своем устойчивом темпе, эта песня идеально символизирует первоначальный подход Коэна к музыке как писателя. Музыкальная индустрия – это та индустрия, в которую он почти нехотя вступил тогда, когда сумм от реализации его романов не стало хватать для оплаты счетов. Слава Богу, что все так повернулось, потому что кто еще когда-либо выпускал песню или целый альбом таких простых песен с такими захватывающими и выворачивающими душу текстами? Эти песни вдохновили многих будущих артистов на 50 лет вперед.

Альбом Леонарда Коэна 1971 года «Songs Of Love And Hate» занимает важное место в его дискографии. С культовой обложкой и двумя его самыми известными треками, «Famous Blue Raincoat» и «Avalanche», пластинка быстро стала настольной для поэтов и авторов песен, которых Коэн вдохновил своим творчеством. Возьмем, к примеру, Ника Кейва (знаменитый австралийский певец, композитор, автор песен и писатель, участник групп Nick Cave & The Bad Seeds и Grinderman, бывший участник группы The Birthday Party – авт.), одного из самых влиятельных лириков нашего времени, который называет этот альбом Леонарда поворотным моментом в своей авторской карьере. Назвав его «величайшим автором песен из всех», Кейв открыл для себя музыку Коэна в возрасте 11 лет. Он принимал его исповедальные тексты близко к сердцу, позволяя им направлять собственную практику написания лирики в лучшую форму.

Исповедь

Именно это делает «Songs Of Love And Hate» такими особенными как для авторов, так и для слушателей: слышать эти песни - все равно что прижимать ухо к исповедальне, в которой происходит самая честная исповедь. Как в лирическом, так и в звуковом плане это альбом, который кажется сырым и обнаженным, вырванным прямо со страниц блокнота, хранящегося в доме Коэна на острове Гидра в 1960-х годах, где Леонард проживал вместе со своей бывшей любовницей Марианной.

В отличие от других его записей, на которых представлены песни, созданные и совершенствовавшиеся годами, композиции для «Songs Of Love And Hate» были записаны в основном в течение недели. Исключение - песня «Sing Another Song, Boys». Она была записана на британском фестивале Isle Of Wight в 1970 году и выбрана в качестве дополнения к альбому в последнюю минуту. Несмотря на полноту своего фирменного порывистого гитарного стиля, Коэну не понравилась эта пластинка, он считал ее практически работой на выброс. Некоторые из этих композиций никогда не звучали за пределами студии звукозаписи.

Тем не менее прошло уже 50 лет после выхода альбома, а непосредственность и аутентичность делают его непреходящей классикой. До того периода, когда Фил Спектор приложил свои руки к другой работе Коэна «Death Of A Ladies Man» и когда голос Леонарда опустился в своем звучании до хриплых глубин его более поздних альбомов, «Songs Of Love And Hate» остается совершенным подтверждением того, кем он был как писатель и той позиции, которую Коэн занимал в музыке конца 60-х и начала 70-х годов. Это был музыкант, поющий стихи, наполненные образами, под простой, но живой гитарный аккомпанемент.

С такими мощными текстами как у него, Коэн, кажется, позволяет музыке быть послесловием к поэзии. Это искусство приводит нас в настоящую исповедальню, где артист размышляет о своих проступках, сознаваясь во всех преступлениях любви, которые он совершил, и печалится об их последствиях.

50

Можно написать целое отдельное эссе о том, почему слова из песни «Famous Blue Raincoat» являются одними из величайших строк, когда-либо написанных. Стоит также сосредоточиться на композиции «Love Calls You By Your Name», преступно недооцененной жемчужине альбома, которую слишком часто упускают из виду, когда мы говорим о Коэне. Прошло 50 лет, а эта песня все еще кажется по–прежнему тяжелой от конкретики своего содержания. Перебегая от одного музыкального изображения к другому, Коэн всегда умело наполняет картину личными воспоминаниями и анекдотами, которые он никогда не стеснялся рассказывать. В этом треке есть как разоблачение, так и сокрытие. Это ностальгические стихи, ведущие к большим открытиям. Никто не справляется с откровенной лирикой так мастерски и очаровательно, как гений Коэна.

Передавая все горести оставленной любви, песни на альбоме «Songs Of Love And Hate» кажутся горьким концом всех сладких историй, рассказанных на ранних пластинках Леонарда Коэна. Сочетание душераздирающих откровений и энергичного живого звучания прекрасно отражают талант и эффект присутствия, которые сделали Коэна всемирно любимым и уважаемым артистом. Такое слияние демонстрирует способность покойного художника раскрывать свои эмоции, сохраняя при этом ту полную спокойствия монументальность, которая привела нас к тому, что уже пять десятилетий музыканты и писатели почитают Леонарда как святого покровителя лирики.

