50 лет последнему альбому The Doors с Джимом Мориссоном

13 июля 2021, 21:16 Антон Дубровский, Журналист

The Doors – это американская рок-группа, созданная в Лос-Анджелесе в 1965 году вокалистом Джимом Моррисоном, клавишником Рэем Манзареком, гитаристом Робби Кригером и барабанщиком Джоном Денсмором. Они были одной из самых противоречивых и влиятельных рок-групп 1960-х годов; в основном, благодаря текстам и голосу Моррисона, а также его непредсказуемой сценической персоне. Группа широко рассматривалась как важная часть контркультуры той эпохи.

The Doors получили свое название от названия книги-эссе английского писателя и философа Олдоса Хаксли «Двери Восприятия», которая сама по себе является отсылкой к цитате Уильяма Блейка (британский поэт, художник и гравер 18-19 века – авт.). После подписания контракта с Elektra Records, The Doors с Моррисоном выпустили шесть альбомов за пять лет, некоторые из которых считаются одними из величайших записей всех времен, в том числе альбомы «The Doors» (1967), «Strange Days» (1967), и «L. A. Woman» (1971). Они были одной из самых успешных групп своего времени, и к 1972 году The Doors продали более 4 миллионов альбомов и почти 8 миллионов синглов на родине в Америке.

Моррисон умер при неопределенных обстоятельствах в 1971 году. Группа продолжала существовать как трио до распада в 1973 году. В 1970-х годах они выпустили еще три альбома, в двух из которых были представлены более ранние записи Моррисона, и на протяжении десятилетий они воссоединялись на сцене в различных конфигурациях. В 2002 году Манзарек, Кригер и певец Иэн Эстбери (вокалист знаменитой британской рок-группы The Cult – авт.) начали выступать как «The Doors Of The 21st Century». Денсмор и наследники Моррисона подали на них в суд за использование названия группы и выиграли дело. После короткого времени выступлений под названием Riders On The Storm они остановились на имени Manzarek–Krieger и гастролировали до смерти Манзарека в 2013 году.

The Doors были первой американской группой, записавшей восемь золотых пластинок подряд. По сегодняшним данным RIAA (Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки), они продали 33 миллиона альбомов в Соединенных Штатах и более 100 миллионов записей по всему миру, что делает их одной из самых продаваемых групп всех времен. The Doors были названы различными журналами одними из величайших артистов всех времен, включая американский Rolling Stone, который поставил их на 41-е место в своем списке «100 Величайших Артистов Всех Времен». В 1993 году The Doors были введены в Зал Славы Рок-н-Ролла.

Энергия

В конце 1960-х годов начало казаться, что у The Doors заканчиваются их запал и энергия.

Их первые два альбома были успешны как среди критиков, так и коммерчески, однако два последующих были не так хороши. Несмотря на то, что альбом 1968 года «Waiting For The Sun» был их единственным альбомом номер один в чартах, многие считали его неубедительным. Неудивительно, ведь он состоял из тех песен, которые не вошли в их предыдущие релизы.

В следующем году они выпустили свой четвертый альбом, «The Soft Parade», который был встречен еще более резкими отзывами. Критики насмехались над партиями валторны и струнных, сравнивая их с музыкой для лифтов, в то время как поклонники, казалось, были в равной степени сбиты с толку.

«Никто больше даже не думает о The Doors — такова действительность»,- написал знаменитый американский критик Роберт Кристгау в своем обзоре для The Village Voice (американский еженедельник, освещавший преимущественно события культурной жизни Нью-Йорка – авт). Критик отметил: «Это приемлемая запись, с предсказуемыми претензиями и двумя или тремя первоклассными песнями».

Все взгляды были направлены на солиста и основного автора текстов Джима Моррисона, у которого к 1969 году развились серьезные проблемы с алкоголем. Когда группа образовалась четыре года назад, Моррисон, в основном, использовал ЛСД для исследования своего сознания, и, казалось, его творчеству не было конца. Когда Джим заменил психоделики выпивкой, его магия, казалось, стала ускользать. Поначалу Моррисона воспринимали как ответ рок-н-ролла Уильяму Блейку, но на заре 70-х годов он растолстел, устал и стал считаться отработанным материалом для публики.

Топливо, которое поддерживало огонь в The Doors, казалось, иссякло.

В феврале 1970 года группа решила, что с неё достаточно. Они выпустили свою пятую студийную работу «Morrison Hotel», которая состояла, в основном, из блюза и рока и была основана на корневом американском звучании. Как аудитория, так и критики были в восторге от развязного «Roadhouse Blues» и причудливого фанка «Peace Frog». «В этой песне есть настоящее кабацкое пианино, свирепая гитара и одна из самых убедительных и раскрепощенных вокальных партий, которые когда-либо записывал Джим Моррисон»,- написал знаменитый американский музыкальный критик Лестер Бэнгс о «Roadhouse Blues». «Этот злой хард-рок — это то, в чем The Doors всегда преуспевали, но довольно редко выпускали на публику. Эта песня - одна из их лучших песен в истории».

В ноябре The Doors начали репетиции на студии Sunset Sound с именитым продюсером Полом А. Ротшильдом в надежде вывести свой блюзовый рок на новый уровень. Ротшильд работал с группой на пяти альбомах начиная с первого, включая «Morrison Hotel».

«Нам предстоял последний альбом по контракту с Elektra Records, и он мог стать нашим заключительным»,- вспоминал клавишник Рэй Манзарек в 2011 году. «Мы собирались записать альбом в тот момент времени, пока находились в своеобразном дзэне. Мы не обсуждали будущее. Будущее неопределенно, и конец всегда близок»,- рассказывал Рэй.

В то время как надежды, возлагаемые на The Doors, были высоки, их продюсер не был впечатлен тем, что он услышал во время тех ранних сессий. Он чувствовал себя оторванным от группы и сравнил их новый трек «Riders On The Storm» с «коктейльной музыкой». Было ясно, что обеим сторонам нужно идти разными путями.

Работа

Группа наняла американского звукорежиссера и продюсера Брюса Ботника. Вместо того чтобы записываться в душной студии, они перенесли звукозаписывающее оборудование в свое репетиционное помещение, известное как Мастерская, расположенное на бульваре Санта-Моника, 8512.

«Это была комната, в которой мы репетировали целую вечность»,- говорит барабанщик Джон Денсмор. «Наша музыка, практически, впиталась в стены, так что там было очень комфортно для нас. Это был мой дом»,- добавляет Джон.

Для того чтобы придать записи ощущение живого концерта, на сессии также были приглашены дополнительные музыканты. Ритм-гитарист Марк Бенно был нанят вместе с басистом Элвиса Пресли Джерри Шеффом для того, чтобы добавить больше объема и середины в звук материала. Моррисон был особенно рад видеть Шеффа на борту, поскольку он вырос, боготворя Элвиса.

Джим, казалось, снова заинтересовался созданием музыки, и его страсть к этому особенно выражена в композиции «L.A. Woman». В то время как он продолжал пить в студии, динамика работы, которую создавала группа, заставляла его участвовать в процессе записи достаточно долго для того, чтобы записать действительно потрясающий материал.

Первой песней, которую записал состав, была «The Changeling», которая стала первым треком на готовом альбоме. Трек, основанный на фанке, положил начало всему альбому и создал пространство для умеренной атмосферы, на которую надеялись и которой, казалось, добивались The Doors. Идеально расположенная в начале «L.A. Woman» строка «Я уезжаю из города полуночным поездом» была намеком на предстоящий отъезд Моррисона в Париж.

В то время как «Love Her Madly» Робби Кригера была очевидным синглом, центральным элементом альбома был заглавный трек. «L.A. Woman» — это прощальное письмо и ода городу, который так любил Джим Моррисон. Песня была отражением изнанки Лос-Анджелеса, которую сумел передать Моррисон.

Когда песня замедляется в середине, певец чувственно повторяет строчку «Мистер Моджо поднимается», анаграмму своего собственного имени. Термин «моджо», первоначально оберег или амулет африканского происхождения, часто воспевался блюзовыми исполнителями, подчеркивая их либидо или сексуальность. Барабанщик Джон Денсмор чувствовал, что они должны медленно увеличивать темп срыва, как метафорический оргазм. Невозможно было представить песню без этого дерзкого ингредиента.

«The WASP (Texas Radio And The Big Beat)» был треком, который The Doors написали несколько лет назад, однако это был скорее шаблон для Моррисона для того, чтобы исполнять номера в жанре spoken word (декламация – авт.) на концерте. Это было идеальное время для записи такой песни с ее отсылками к блюзу, давшему начало рок-музыке.

С момента своего дебюта The Doors создали традицию заканчивать свои альбомы длинными эпосами. Песни «The End» на их одноименном альбоме, «When The Music’s Over» на «Strange Days» и заглавный трек на «The Soft Parade» - все они по длительности находятся около 10-минутной отметки. На «L.A. Woman» эту роль выполняет композиция «Riders On The Storm».

«Riders On The Storm» появилась из кантри-энд-вестерн песни Стэна Джонса «Ghost Riders In The Sky». The Doors добавили в свое произведение элемент таинственности, зловещие органные партии Манзарека и трактовку Моррисоном образа автостопщика-убийцы. Это идеальное окончание почти идеальной коллекции песен.

Финал

Во время микширования альбома Моррисон объявил группе, что планирует уехать в Париж и уйти из The Doors. Группа была ошеломлена. Они только что закончили запись своей лучшей работы с 1967 года, а их основной автор текстов и фронтмен покидает группу.

Моррисон надеялся выбраться из развращенного Лос-Анджелеса и жить как писатель-изгнанник, как это сделали его герои Эрнест Хемингуэй и Эзра Паунд (американский поэт и критик – авт.). К сожалению, его проблемы последовали за ним за границу. Прожив в Париже всего четыре месяца, Моррисон умер 3 июля от предполагаемого сердечного приступа. Ему было 27 лет.

«L.A. Woman» был выпущен 19 апреля 1971 года, когда Моррисон жил в Париже и был еще жив. Тура в поддержку альбома не было. Последнее выступление The Doors со своим вокалистом состоялось в декабре 1970 года и считалось одним из их худших. Некоторые даже утверждали, что видели, как дух Моррисона покинул его тело в тот вечер на сцене.

Альбом получил почти всеобщую похвалу от рок-критиков. Роберт Кристгау назвал его «величайшим альбомом The Doors» и назвал лучшим альбомом года. В 2003 году Rolling Stone поставил «L.A. Woman» на 323-е место в списке 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала.

Хотя одноименный дебют по-прежнему считается их лучшей работой, можно утверждать, что «L.A. Woman» занимает второе место. Это лебединая песня для одной из самых важных групп 60-х годов. The Doors просуществуют в составе трио еще один год, выпустив еще два альбома. Ни один из них не был коммерчески успешным.

Легенда о The Doors и Джиме Моррисоне становилась все более впечатляющей в последующие годы. Через 10 лет после безвременной кончины певца его портрет появился на обложке журнала Rolling Stone с заголовком «Он горяч, он сексуален, и он мертв». Моррисон вместе с Брайаном Джонсом, Джими Хендриксом и Дженис Джоплин стали иконами «Клуба 27» (это термин применяют, чтобы обозначить число музыкантов, по странным обстоятельствам ушедших из жизни в 27 лет – авт).

В 1991 году режиссер Оливер Стоун вывел историю группы на большой экран своим художественным фильмом «Дорз». В то время как изображение актером Вэлом Килмером Короля Ящериц (прозвище Джима Мориссона – авт.) считается исторически неточным, оно помогло укрепить привлекательность Моррисона в молодежной культуре.

«Для меня это поездка по Великому американскому Юго-Западу», - говорил Манзарек об альбоме «L.A. Woman» британскому журналу Modjo в 1997 году. «Поездка по автострадам и шоссе через пустыню – Аризону или Нью–Мексико или вдоль побережья Калифорнии по шоссе 1, из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Это нечто живое, свободное, молодое и дикое».

Даже сейчас, спустя 50 лет после выпуска их последнего совместного альбома, трудно отрицать влияние Моррисона и The Doors на поп-культуру и музыку.

