КП: у певицы МакSим в легких обнаружили сильнейший гнойно-воспалительный процесс

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12 июля 2021, 10:46 Источник: kp.ru

МакSим, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на слова подруги Марины Абросимовой, более известной как певица МакSим, сообщили, что состояние исполнительницы ухудшилось. Артистка введена в искусственную кому и подключена к аппарату ИВЛ и ЭКМО, сообщает kp.ru.

«Врачи сделали Марине свежее КТ и анализ крови, обследование показало, что в ее лёгких сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Судя по всему, начался сепсис»,- пояснила собеседница.

По ее словам, певица снова находится в критическом состоянии. Она отметила, что врачи делают все возможное, чтобы облегчить этот процесс. Кроме того, медики пока осторожны в прогнозах, но надеются, что МакSим сможет победить тяжелое заболевание.

Ранее представитель МакSим сообщила, что состояние исполнительницы улучшилось. О госпитализации певицы стало известно 16 июня, у нее диагностировали пневмонию и более 75% поражение легких.

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