Представитель МакSим сообщила, что состояние певицы улучшилось

Представитель Марины Абросимовой, более известной как певица МакSим, сообщила, что состояние исполнительницы улучшилось. Отмечается, что артистка находится в искусственной коме с поражением более 75% легких.
«Марине действительно стало лучше»,- цитирует ее слова RT.
Напомним, что о госпитализации МакSим стало известно 16 июня. Девушку забрали в больницу, где у нее диагностировали пневмонию и 40% поражение легких. Далее болезнь начала прогрессировать, певицу ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Однако тест на коронавирус показал отрицательный результат. Певица впервые почувствовала себя плохо 11 июня.
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