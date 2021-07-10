Представитель МакSим сообщила, что состояние певицы улучшилось

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10 июля 2021, 12:51 Источник: RT

МакSим, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Представитель Марины Абросимовой, более известной как певица МакSим, сообщила, что состояние исполнительницы улучшилось. Отмечается, что артистка находится в искусственной коме с поражением более 75% легких.

«Марине действительно стало лучше»,- цитирует ее слова RT.

Напомним, что о госпитализации МакSим стало известно 16 июня. Девушку забрали в больницу, где у нее диагностировали пневмонию и 40% поражение легких. Далее болезнь начала прогрессировать, певицу ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Однако тест на коронавирус показал отрицательный результат. Певица впервые почувствовала себя плохо 11 июня.

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