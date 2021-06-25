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Представитель МакSим сообщила, что в состоянии певицы нет изменений

, 12:09 Источник: РИА "Новости"

Представитель МакSим сообщила, что в состоянии певицы нет изменений
певица МакSим, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой), которая на прошлой неделе была госпитализирована с поражением легких и подключена к аппарату ИВЛ, сообщила, что ее состояние остается без изменений.

На прошлой неделе стало известно, что МакSим была доставлена в больницу. Сообщалось, что артистку ввели в состояние искусственной комы.

Представитель певицы заметила, что пока ситуация такая же. Она подчеркнула, что анализы к настоящему моменту не подтвердили наличие коронавирусной инфекции у МакSим. Уточняется, что пациентке не делают тесты на COVID-19, поскольку в этом нет необходимости.

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