Представитель МакSим сообщила, что в состоянии певицы нет изменений

Представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой), которая на прошлой неделе была госпитализирована с поражением легких и подключена к аппарату ИВЛ, сообщила, что ее состояние остается без изменений.
На прошлой неделе стало известно, что МакSим была доставлена в больницу. Сообщалось, что артистку ввели в состояние искусственной комы.
Представитель певицы заметила, что пока ситуация такая же. Она подчеркнула, что анализы к настоящему моменту не подтвердили наличие коронавирусной инфекции у МакSим. Уточняется, что пациентке не делают тесты на COVID-19, поскольку в этом нет необходимости.
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