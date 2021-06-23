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Пиар-директор МакSим заявила, что состояние певицы не улучшается

, 17:25

Пиар-директор МакSим заявила, что состояние певицы не улучшается
Фото из открытых источников

Певица несколько дней назад попала в больницу с диагнозом пневмония и 40-процентным поражением легких. Врачи были вынуждены ввести в медикаментозную кому артистку, для того, чтобы она избежала кислородного голодания, и для прочистки легких.

Доктора прогнозировали, что звезда должна провести на аппарате ИВЛ 3-4 дня. Сегодня Яна Богушевская - пиар-директор исполнительницы популярного хита «Знаешь ли ты» - рассказала, что Марина Максимова все еще находится в медикаментозном сне. Яна сообщила, что состояние Марины стабильное, однако улучшений пока не наблюдается.


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