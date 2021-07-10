Близкие певицы МакSим ищут варианты лечения и надеются на «волшебные пилюли»

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10 июля 2021, 00:16 Анастасия Иванова

devushka.ru

Близкие Марины Максимовой продолжают искать варианты лечения, чтобы спасти жизнь исполнительнице. Уже три недели она находится в коме из-за тяжелой формы пневмонии. По последним данным состояние Марины не стало ни лучше, ни хуже. Пока ее организм не наберет сил, выводить МакSим из медикаментозной комы не будут.

Фото взято из интернета



Артур Цветков (друг семьи) рассказал, что есть средство, которое может помочь певице. Имеется в виду пищевая добавка, которая помогает больным справиться с последствиями ковида. Однако цена на данные препараты довольно «кусачая» - 90 тысяч рублей за 20 ампул. Родные и близкие Максимовой готовы проверить секретное лекарство, но для начала исполнительницу знаменитой песни «Знаешь ли ты…» нужно привести в себя.

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