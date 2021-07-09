Шепелев рассказал о походе в ресторан по QR-коду: «Чувствовали себя королями»
9 июля 2021, 18:54
Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о своем походе с сыном Платоном в московский ресторан по QR-коду. Теперь посещать заведения общепита в столице могут только люди, официально переболевшие коронавирусом, или с прививкой.
«Сидели в пустом ресторане одни. Чувствовали себя королями!» - поделился он в stories.
При этом Шепелев отметил, что в этой ситуации есть минус, поскольку ему не удалось взять с собой гражданскую супругу Екатерину Тулупову. У нее еще нет QR-кода, пояснил телеведущий.
Ранее сообщалось, что актриса Татьяна Догилева госпитализирована в московскую больницу №23 с коронавирусом. Она сделала прививку в январе.
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