Шепелев рассказал о походе в ресторан по QR-коду: «Чувствовали себя королями»

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9 июля 2021, 18:54

Дмитрий Шепелев, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о своем походе с сыном Платоном в московский ресторан по QR-коду. Теперь посещать заведения общепита в столице могут только люди, официально переболевшие коронавирусом, или с прививкой.

«Сидели в пустом ресторане одни. Чувствовали себя королями!» - поделился он в stories.

При этом Шепелев отметил, что в этой ситуации есть минус, поскольку ему не удалось взять с собой гражданскую супругу Екатерину Тулупову. У нее еще нет QR-кода, пояснил телеведущий.

Ранее сообщалось, что актриса Татьяна Догилева госпитализирована в московскую больницу №23 с коронавирусом. Она сделала прививку в январе.

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