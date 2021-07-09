Зараженная коронавирусом Догилева рассказала о своем лечении в больнице

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9 июля 2021, 16:55

Татьяна Догилева, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Актриса Татьяна Догилева госпитализирована в московскую больницу №23 с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующий пост опубликовала ее коллега и подруга Мария Шукшина.

Татьяна Догилева рассказала, что привилась против коронавируса еще в январе, у нее были антитела – 365, поэтому, посчитав себя неуязвимой, актриса потеряла осторожность. Она добавила, что устала лечиться дома, постоянно сбивать температуру, и согласилась на госпитализацию.

«У меня, по мнению врачей, всё неплохо. Поступила я сюда вчера. Я замучилась лечиться дома и сбивать всё время температуру … Лечат меня хорошо, первый день без температуры»,- поделилась актриса.

Догилева призвала людей соблюдать все меры предосторожности, даже если они сделали прививку. Она добавила, что болезнь «очень коварная».

Отмечается, что у актрисы 25–30% поражение легких. Врачи диагностировали у нее коронавирусную пневмонию.

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