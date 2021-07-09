Аргументы Недели Культура 13+

Зараженная коронавирусом Догилева рассказала о своем лечении в больнице

, 16:55

Зараженная коронавирусом Догилева рассказала о своем лечении в больнице
Татьяна Догилева, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Актриса Татьяна Догилева госпитализирована в московскую больницу №23 с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующий пост опубликовала ее коллега и подруга Мария Шукшина.

Татьяна Догилева рассказала, что привилась против коронавируса еще в январе, у нее были антитела – 365, поэтому, посчитав себя неуязвимой, актриса потеряла осторожность. Она добавила, что устала лечиться дома, постоянно сбивать температуру, и согласилась на госпитализацию.

«У меня, по мнению врачей, всё неплохо. Поступила я сюда вчера. Я замучилась лечиться дома и сбивать всё время температуру … Лечат меня хорошо, первый день без температуры»,- поделилась актриса.

Догилева призвала людей соблюдать все меры предосторожности, даже если они сделали прививку. Она добавила, что болезнь «очень коварная».

Отмечается, что у актрисы 25–30% поражение легких. Врачи диагностировали у нее коронавирусную пневмонию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Политика

Источник URA.RU сообщил, что власти после выборов проведут серию отставок губернаторов

Источник сообщил, что власти после выборов проведут серию отставок губернаторов

Губернатор Орловской области коммунист Андрей Клычков и губернатор Тамбовской области единоросс Александр Никитин могут быть заменены после выборов осенью. Источник URA.RU сообщил, что к Клычкову и к Никитину есть вопросы у руководства страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Криминал

Общество

Происшествия