Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Каннский кинофестиваль: Марион Котийяр и Адам Драйвер

, 08:40

Каннский кинофестиваль: Марион Котийяр и Адам Драйвер

На Лазурном Берегу уже открылся Каннский кинофестиваль. В город приехали многие знаменитости, которые сразу поспешили на фотоколлы и пресс-конференции. В числе первых встретилась с журналистами и фотографами съемочная группа фильма «Аннетт». 

Репортерам позировали исполнители главных ролей - актриса Марион Котийяр и актер Адам Драйвер. А также режиссер Леос Каракс и музыканты группы Sparks Рон Мэйл и Рассел Мэйл - кстати они написали сценарий к фильму.

Отметим, что это действительно долгожданная премьера как для зрителей, так и для самого режиссера - производства мюзикла затянулось на несколько лет. За это время успел измениться каст актеров.

Сюжет нового фильма - история стендап-комика и его жены, оперной певицы, чья жизнь меняется, когда у их дочери обнаруживается необычный дар.

 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Киевский политолог Карасев предрек возможные «революционные потрясения» мирового порядка в случае вступления Украины в НАТО

Киевский политолог Карасев предрек возможные «революционные потрясения» мирового порядка в случае вступления Украины в НАТО

Киевский политолог Вадим Карасев предрек возможные «революционные потрясения» мирового порядка в случае вступления Украины в Североатлантический альянс. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре со СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В Москве первые 11 детей получили первый компонент вакцины от COVID-19

В Москве во вторник первые 11 детей получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Детей начали прививать в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой. Главный врач больницы, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов рассказал, что после первой группы прививки сделают следующей группе детей. На базе этой больницы планируется вакцинировать 50 детей.

Экономика

Происшествия

Общество