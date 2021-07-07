Каннский кинофестиваль: Марион Котийяр и Адам Драйвер

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7 июля 2021, 08:40 Анастасия Иванова

На Лазурном Берегу уже открылся Каннский кинофестиваль. В город приехали многие знаменитости, которые сразу поспешили на фотоколлы и пресс-конференции. В числе первых встретилась с журналистами и фотографами съемочная группа фильма «Аннетт».

Репортерам позировали исполнители главных ролей - актриса Марион Котийяр и актер Адам Драйвер. А также режиссер Леос Каракс и музыканты группы Sparks Рон Мэйл и Рассел Мэйл - кстати они написали сценарий к фильму.

Отметим, что это действительно долгожданная премьера как для зрителей, так и для самого режиссера - производства мюзикла затянулось на несколько лет. За это время успел измениться каст актеров.

Сюжет нового фильма - история стендап-комика и его жены, оперной певицы, чья жизнь меняется, когда у их дочери обнаруживается необычный дар.

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