Ален Делон заявил, что Владимир Путин вызывает «восхищение» и «страх»
2 июля 2021, 14:28
Французский актер Ален Делон рассказал, что встречался с президентом РФ Владимиром Путиным несколько лет назад на гала-вечере в Санкт-Петербурге. По его словам, российский лидер обладает силой, которая вызывает «восхищение» и «страх».
«Нужно уметь делать то, что ему удается годами», - высказал он в интервью телеканалу TV5 Monde.
Ален Делон назвал Путина «способным человеком». Никто не будет отрицать, что нынешний президент снова вывел Россию на «центровую позицию», отметил актер.
Ранее Ален Делон заявил, что «хотел бы завершить карьеру красиво», поэтому все его мысли направлены на то, чтобы сняться в «последнем» фильме.
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