Ален Делон решил вернуться в кино

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1 июля 2021, 22:57 Турана Гулиева

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В интервью TV5 Monde Ален Делон поделился своим планом о возвращении в кино.

Актер прокомментировал свое желание: "Я бы хотел завершить карьеру красиво, поэтому все мои мысли направлены на то, чтобы сняться в последнем фильме. А потом можно и уходить".

Французский актер Ален Дедон получил известность благодаря таким картинам, как “Самурай” и “Двое в городе”. За всю свою карьеру Делон снялся более чем в 90 фильмах однако в 2019 году он пережил инсульт.

Напомним ранее сын актера в своем блоге описал самочувствие отца после перенесенной болезни: "Спасибо за ваши многочисленные сообщения, которые тронули мое сердце. Как вы можете видеть, ему становится все лучше, он вас целует".

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