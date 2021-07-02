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У тяжело болеющей певицы МакSим есть ещё и проблемы с уплатой налогов

, 09:18

У тяжело болеющей певицы МакSим есть ещё и проблемы с уплатой налогов
Взято из интернета

Певица столкнулась не только с проблемами со здоровьем, но и с бедой в бизнесе. Выяснилось, что еще в мае банковские счета Марины Максимовой заблокировала служба безопасности. По информации СМИ, это связано с тем, что артистка вовремя не отчиталась перед контролирующим органом по налоговой декларации. 

Недавно на life.ru был обнародован диагноз артистки. Напомним, что Марина находится в медикаментозной коме уже две недели. Средства массовой информации сообщают, что идет речь о двусторонней полисегментарной пневмонии. Медики говорят, что картина может быть смазанной из-за того, что певица занималась самолечением - поэтому тесты на коронавирус были отрицательными. Это усложняет процесс лечения. 

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