У тяжело болеющей певицы МакSим есть ещё и проблемы с уплатой налогов
2 июля 2021, 09:18 Анастасия Иванова
Певица столкнулась не только с проблемами со здоровьем, но и с бедой в бизнесе. Выяснилось, что еще в мае банковские счета Марины Максимовой заблокировала служба безопасности. По информации СМИ, это связано с тем, что артистка вовремя не отчиталась перед контролирующим органом по налоговой декларации.
Недавно на life.ru был обнародован диагноз артистки. Напомним, что Марина находится в медикаментозной коме уже две недели. Средства массовой информации сообщают, что идет речь о двусторонней полисегментарной пневмонии. Медики говорят, что картина может быть смазанной из-за того, что певица занималась самолечением - поэтому тесты на коронавирус были отрицательными. Это усложняет процесс лечения.
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