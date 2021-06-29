Представитель МакSим сообщила, что у певицы не выявлено заболеваний, поражающих работу органов

Представитель Марины Абросимовой, более известной как МакSим, сообщила, что певица остается в крайне тяжелом состоянии. По ее словам, новых осложнений у исполнительницы не обнаружено.
«Я бы не стала доверять "врачу" или "друзьям", которые не могут поставить фамилию рядом со своим заявлением, а также указать, что именно это за болезнь печени», - высказал она.
Собеседница отметила, что прежде, чем вводить певицу в медикаментозную кому, медики «полностью ее обследовали и не выявили никаких заболеваний, в результате которых могут быть вызваны осложнения с любыми другими органами».
Представитель МакSим добавила, что для врача, который спасает жизнь публичной личности, это не только ответственность перед семьей, но и перед обществом, поскольку он под прицелом большого количества глаз. Кроме того, учитывая тяжёлое состояние исполнительницы, у него бы просто не нашлось времени созваниваться с журналистами, заключила она.
Ранее сообщалось, что у МакSим после тщательного обследования обнаружили признаки «серьёзного заболевания», поражающего печень.
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