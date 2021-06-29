Представитель МакSим сообщила, что у певицы не выявлено заболеваний, поражающих работу органов

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

29 июня 2021, 14:40 Источник: РИА Новости

МакSим, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Представитель Марины Абросимовой, более известной как МакSим, сообщила, что певица остается в крайне тяжелом состоянии. По ее словам, новых осложнений у исполнительницы не обнаружено.

«Я бы не стала доверять "врачу" или "друзьям", которые не могут поставить фамилию рядом со своим заявлением, а также указать, что именно это за болезнь печени», - высказал она.

Собеседница отметила, что прежде, чем вводить певицу в медикаментозную кому, медики «полностью ее обследовали и не выявили никаких заболеваний, в результате которых могут быть вызваны осложнения с любыми другими органами».

Представитель МакSим добавила, что для врача, который спасает жизнь публичной личности, это не только ответственность перед семьей, но и перед обществом, поскольку он под прицелом большого количества глаз. Кроме того, учитывая тяжёлое состояние исполнительницы, у него бы просто не нашлось времени созваниваться с журналистами, заключила она.

Ранее сообщалось, что у МакSим после тщательного обследования обнаружили признаки «серьёзного заболевания», поражающего печень.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости