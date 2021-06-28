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МК: у певицы МакSим обнаружили признаки заболевания, поражающего печень

, 22:30 Источник: МК

МК: у певицы МакSим обнаружили признаки заболевания, поражающего печень
МакSим, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

СМИ сообщили, что у певицы Марины Абросимовой, более известной как МакSим, после тщательного обследования обнаружили признаки «серьёзного заболевания», поражающего печень.

Врачи предположили, что МакSим давно страдает этим недугом, и он уже перешел в хроническую стадию. Кроме того, в источнике говорится, что болезнь, возможно, перестала себя проявлять, и певица думала, что победила ее. Также медики считают, что у исполнительницы могли появиться осложнения на фоне заражения коронавирусом.

Напомним, что МакSим ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ, у певицы зафиксировано 75-процентное поражение легких. Она находится в крайне тяжёлом состоянии. Тест на коронавирус у исполнительницы был отрицательный. 

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