Представитель МакSим сообщила о крайне тяжелом состоянии певицы

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27 июня 2021, 14:24 Источник: РИА Новости

МакSим, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Официальный представитель Марины Абросимовой, более известной как МакSим, прокомментировала опубликованные в СМИ данные о том, что исполнительницу перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

«У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию», - высказал она.

При этом собеседница отметила, что состояние певицы остается крайне тяжелым. Представитель МакSим добавила, что есть такое понятие как «медицинская тайна», хотя она сомневается, что это возможно в «наши дни».

Ранее пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская сообщила, что у певицы зафиксировано 75-процентное поражение легких, ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. В таком состоянии певица находится больше недели.

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