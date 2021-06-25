Представитель МакSим сообщила о стабильно тяжелом состоянии певицы, у которой поражение лёгких 75%

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

25 июня 2021, 20:19

фото: vk.com/maksimsinger

Певица МакSим (Марина Абросимова) находится в тяжелом состоянии, у артистки зафиксировано 75-процентное поражение легких. Информацию о состоянии певицы уточнила в пятницу вечером ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

Женщина была госпитализирована на прошлой неделе, ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

По словам представителя певицы, состояние Абросимовой - стабильно тяжелое.

«Сатурация низкая, поражение легких обширное, эти показатели у нее уже неделю без изменений», — заявила Яна Богушевская изданию Газета.ру. Она добавила, что врачи перевели МакSим в группу «КТ–4» (пациенты с тяжелым поражением легких — более 75%). По словам Богушевской, за Мариной установлено круглосуточное наблюдение, ситуацию контролируют очень хорошие врачи.

При госпитализации у певицы было 40-процентное поражение легких. Тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Максимова (@maksimartist)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости