Представитель МакSим сообщила о стабильно тяжелом состоянии певицы, у которой поражение лёгких 75%

Певица МакSим (Марина Абросимова) находится в тяжелом состоянии, у артистки зафиксировано 75-процентное поражение легких. Информацию о состоянии певицы уточнила в пятницу вечером ее пиар-менеджер Яна Богушевская.
Женщина была госпитализирована на прошлой неделе, ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
По словам представителя певицы, состояние Абросимовой - стабильно тяжелое.
«Сатурация низкая, поражение легких обширное, эти показатели у нее уже неделю без изменений», — заявила Яна Богушевская изданию Газета.ру. Она добавила, что врачи перевели МакSим в группу «КТ–4» (пациенты с тяжелым поражением легких — более 75%). По словам Богушевской, за Мариной установлено круглосуточное наблюдение, ситуацию контролируют очень хорошие врачи.
При госпитализации у певицы было 40-процентное поражение легких. Тест на коронавирус показал отрицательный результат.
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