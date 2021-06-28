«Холостяк»: что стало с девушками после проекта

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28 июня 2021, 13:01 Диана Туманян

Фото: cоцсети

Завершилось шоу по завоеванию сердца завидного жениха страны. В 8 сезоне «Холостяка» главным героем был рэпер Тимати, который превращал в реальность мечты участниц, создавал интересные истории и приглашал на яркие свидания. Как же сложилась жизнь девушек после финала проекта?

Новый сезон по-настоящему стал резонансным. Прежде всего, многие участницы ещё до отбора знали, кто будет холостяком, а некоторых Тимати лично пригласил.

В течение всего шоу девушек поджидали сюрпризы, например, прибытие новых участниц в середине проекта. Также, кроме классической красной розы, рэпер использовал чёрную и белую. «Это впервые в истории проекта. Особая черная роза. Она обозначает, что ты идешь со мной на свидание после которого решится: остаешься ты или уходишь», — сказал Тимати. Белая роза позволяет участнице самостоятельно организовать для рэпера свидание. Все эти нововведения произошли именно в 8 сезоне. Кстати, впервые белую розу получила Мария Вебер - именно ее зрители считали победительницей проекта и подозревали в этом. Холостяк и Вебер легко нашли общий язык, между ними была особая связь, однако Мария осталась без красной розы. «Я вижу, вернее чувствую, кто нравится тебе. И это не я», - прощальные слова девушки. После отъезда Марии, рэпер не смог сдержать слез. Сейчас Вебер участвует в различных фотосессиях, отдыхает в Крыму и пишет стихотворения. После шоу она выложила трогательный пост на своей страничке, где благодарит за опыт: «И да. Я буду беречь себя для кого-то очень особенного. Спасибо за эти слова, они очень ценны. И ты береги».

Не маловажную роль в проекте сыграла Любовь Лишневская. А свое внимание она заработала тем, что ранее встречалась с младшим братом Тимати, Артемом Юнусовым. В девятом выпуске Любе пришлось покинуть шоу, но она появилась там вновь, уже не в качестве участницы, а в роли тату-мастера для холостяка. Сейчас у неё есть свой личный курс обучения тату, видео с Бали, и новое фото с комментариями про футбол: «Я не разбираюсь в футболе, на уровне эксперта, это правда. Но давайте честно, чтобы оценить вкус омлета, не нужно быть шеф-поваром». Кроме этого, 17 мая девушка выложила пост в Instagram, где прокомментировала проект: «Я, конечно, могу обвинить кого-то в хайпожорстве, но в наше время даже обвинять кого-то в этом уже моветон… Или ждать преданности от змей, это не метафора, это прямая характеристика всех или кого-то конкретных, решайте сами, в этом террариуме я уже тусоваться не собираюсь». Действительно, после этого поста в аккаунте Любы нет фото с участницами «Холостяка», как раньше. Хотя другие девушки до сих пор дружат и встречаются.

Одной из таких можно назвать Адель Вейгель. Девушка была в числе фавориток Тимати, а также близко дружила во время и после проекта с победительницей Екатериной Сафаровой. В течении шоу, Адель предполагала взаимную симпатию холостяка и Екатерины, поэтому самостоятельно решила покинуть проект. «Я с ней больше всего общалась. Мы с ней подружки. Я ее люблю… Адель, она такой человек, который всегда все чувствует», - так прокомментировала свои отношения с Вейгель, Сафарова на интервью «50 вопросов» у Макарена. На данный момент Адель модель и ведёт яркую жизнь, освещая свои съёмки в Instagram. Также, недавно девушка выложила фото со своей новой покупкой. Это автомобиль Mercedes C-class. «Моя новая малышка, я в шоке, принимаю поздравления», — поделилась Адель.

Холостяк 8 сезона успешный артист и рэпер, поэтому финал проекта не мог не закончиться песней. Тимати посвятил «Падаем вместе» Алисе Гробовой - одной из финалисток шоу. В песне рэпер рассказывает о муках выбора и все же прощается с Алисой, которую он называл «Алиса из страны чудес». «Прощай моя любовь, поверь, что это верный шаг, и если суждено нам встретиться, пусть будет так», - такие строки в песне. Напомним, что финалистка, услышав первый раз композицию не смогла сдержать эмоции и расплакалась. Тимати в свою очередь, трепетно вытер слёзы девушки и отправил ее домой. Сейчас Алиса мало говорит о «Холостяке» в отличие от других участниц. Недавно она посетила место своей мечты - Венецию. «А сегодня счастливые и загоревшие, мы отправляемся в Вену», - прокомментировала Алиса своё сториз.

Все же сердце завидного жениха страны было завоёвано Екатериной Сафаровой, моделью, которая проживает в Испании. Девушка решила участвовать в проекте и отказалась от съёмок в знаменитом сериале «Элита» и не жалеет об этом, ведь сегодня она является спутницей Тимати. Первый выход новой пары был на премии МУЗ ТВ 20/21. На красной дорожке рэпер и модель появились в чёрном и весь вечер были вместе, однако многие считают их отношения искусственными. На данный момент Екатерина Сафарова живет в Москве, ведёт свою страничку и ходит на различные интервью, в ходе которых зрители узнают различные подробности о победительнице и ее прошлом. Например, она имела отношения со знаменитым футболистом Неймаром. Также, Сафарова принимала участие в испанском реалити-шоу "Остров искушений". Более того, девушка с трепетом рассказывает о своих отношениях с Тимати при этом носит его подаренное кольцо с бриллиантом в 7,7 карат, созданное Джейкобом Арабо. Сейчас у Екатерины 1,9 миллиона подписчиков в Instagram, где она последние дни выкладывает фото и сториз со своего отдыха в Сен-Тропе.

Так сложилась жизнь любимчиков зрителей 8 сезона проекта «Холостяк». А какие будут участницы и главный жених в новом 9 сезоне, узнаём в следующем году.

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