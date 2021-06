Брак Оззи и Шэрон Осборн – одна из самых противоречивых историй любви

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

24 июня 2021, 21:54 Антон Дубровский, Журналист

Фото из открытых источников

Для многих семья Осборнов стала прототипом культурного и медиа-образа семейства Кардашьян - самой неблагополучной семьи знаменитостей Америки. В этом материале вы узнаете об одном из самых странных, но прочных любовных романов в истории музыкальной индустрии - романа Шэрон и Оззи Осборн.



Семья



Задолго до того, как появилось реалити-шоу «Семейство Кардашьян» (этот проект фокусировался на жизни семьи американской модели, бизнесвумен и продюсера армянского происхождения Ким Кардашьян, которая также является бывшей женой знаменитого американского рэпера Канье Уэста – авт.), существовал сериал «Семейка Осборов». Осборны, как будто бы, были очаровательно неблагополучной семьей из Бирмингема, которая жила в особняке в Беверли-Хиллз и имела гораздо больше денег, чем здравого смысла (если можно сказать, что у них вообще был хоть какой-то здравый смысл). Отец семейства выглядел невменяемой, постоянно что-то бормочущей себе под нос рок-звездой, которая не могла контролировать ни себя, ни своих детей Келли и Джека (старшая дочь Эйми не захотела участвовать в проекте), ни своих собак, которые, к восторгу миллионов телезрителей, справляли нужду по всему благоустроенному дому. Шоу транслировалось по тогда еще мегапопулярному каналу MTV с 2002 по 2005 годы.



Это было реалити-шоу со слишком большой долей реальности для обычного зрителя. «Я не убираюсь за собаками! Я рок-звезда!», - говорил Оззи, пока его жена Шэрон не привела собачьего терапевта, который сообщил ему: «Вам не нужно нанимать собачьего терапевта, вам просто нужно просыпаться в 7 утра и выгуливать ваших питомцев!»



Когда Шэрон предложила своему мужу использовать в своем следующем турне машину для мыльных пузырей в рамках спецэффектов на сцене, то получила классический ответ: «Я ведь Оззи Осборн, чертов Принц Тьмы, какие еще мыльные пузыри?»



Постоянный рев Оззи: «Шэрон!» стал международной фразой в нулевых. Даже когда он кричал что-нибудь нелестное вслед своей жене, трудно было не прийти к выводу, что это два сумасшедших человека, которые абсолютно без ума друг от друга. И даже когда Оззи, рожденный Джоном Майклом Осборном 3 декабря 1948 года в Астоне, Бирмингем, говорил о своем величайшем сожалении в жизни, во всем этом было что-то смехотворно романтичное: «Если бы я мог прожить один день своей жизни заново, то это тот день, когда я женился на своей жене Шэрон. Я был не в себе и не добрался до спальни. Меня нашли лежащим лицом вниз в коридоре отеля без сознания. Я хотел бы вернуться в тот день (на Гавайях 4 июля 1982 года) и лечь спать со своей женой».



Вообще, у Оззи богатая история различных падений вниз при всех его достоинствах. В 2003 году, когда его дочери Келли было 19 лет, она наблюдала за тем, как её отец попал в аварию на квадроцикле в Англии. Келли вспоминает в своих мемуарах 2017 года как ее отец повел себя в той ситуации, в духе своего знаменитого характера. «Они реанимировали его, а он кричал: «Не испортите мои татуировки! Я, черт возьми, убью вас, если вы испортите мои татуировки!», - писала она. «Это дало мне немного надежды, что с ним всё обойдется», - добавляет в своей книге Келли. Несколько дней спустя она уже знала, что её своенравный отец снова здоров. Это случилось после того, как она увидела, что из его больничной палаты вылетает изголовье кровати с криком: «Я могу вытереть свою задницу самостоятельно, большое спасибо!» Трогают и те ее воспоминания, в которых Келли также рассказывает, как Робин Уильямс (знаменитый американский актер, считается, что он покончил жизнь самоубийством в 2014 году – авт.) помогал спасти жизнь её матери Шэрон в тот тяжелый период, когда она отказалась от второго курса химиотерапии, проходя лечение от рака. Робин навестил Шэрон, лег с ней рядом на кровать и заставил её громко смеяться. «Я плачу, когда думаю об этом», - пишет Келли.



«Поскольку Робин Уильямс помог спасти жизнь мамы, я не думаю, что в мире есть слова, которыми можно описать, что значило для моей семьи то, что он сделал. Он был красивым, щедрым человеком».



Таким же человеком, по свидетельству многих, можно считать и Оззи Осборна, несмотря на его острый язык и впечатление от него как от сбежавшего сумасшедшего, которое он может оказывать на людей пуританских нравов. Он вечный артист, шоумен, как в жизни, так и на сцене. Отвечая на вопрос о том, как в 1964 году его посадили в тюрьму за кражу со взломом, он сказал, что пытался найти себя в чем-то, что у него хорошо получается. «Я попробовал устроить кражу со взломом, но у меня ничего не получилось. Я был там бесполезен. У меня не было опыта каких-либо серьезных краж со взломом. Прошло меньше трех недель, прежде чем меня поймали. Мой отец сказал мне: «Это было очень глупо». Я действительно чувствовал себя именно так. Я не заплатил штраф, и меня посадили в тюрьму на несколько недель. Так и закончилась моя карьера грабителя».



Карьера



Конец карьеры грабителя стал началом карьеры звезды хэви-метала. В 2002 году Оззи пригласил на обед в Белый Дом действующий тогда президент Америки Джордж Буш. Буш ошарашил певца: «Оззи, моя мама любит твоё творчество».



Ирландский журналист Барри Игэн рассказывает, что встречал Оззи и Шэрон несколько раз за эти годы. Оззи всегда был с ним теплым, неизменно вежливым и внимательным, даже милым. В 2009 году они обедали в отеле «The Merrion» в Дублине. С огромным серебряным распятием и татуировками на обнаженных руках количеством больше, чем у какого-нибудь заключенного, Оззи попросил Барри сесть поближе к нему, заявив, что он оглох. Затем певец засмеялся, и сказал: «Люди думают, что я живу в баварском замке и сплю вверх ногами!»



Смотревшийся как Распутин, лицо которого застряло в аэродинамической трубе, Оззи рассказал, что перестал пить и принимать наркотики. «Мой мир рушился. В какой-то период, когда мне было плохо, я начал выпивать и мне становилось лучше. Потом это начало меня заводить, я пил больше, и мне становилось хуже. Однажды я подумал: «Почему я пью? Почему я принимаю наркотики? Мне же не нравится это на самом деле». У меня случился по-настоящему душевный разговор с самим собой. Я сидел и думал: «Что мне делать?» - рассказал Оззи, наливая себе чай в тот день в отеле «The Merrion», прежде чем добавить, что однажды он имел такой же откровенный, хотя и полный споров разговор со своим сыном Джеком, который жил также, но после разговора с отцом до сих пор ведет трезвый образ жизни, несмотря на развод с женой.



Начало формы. Конец формы

Мультимиллионер Оззи, который думал, что дал своему маленькому сыну все что мог бы дать, спросил его: «На что ты жалуешься? Я работал и дал тебе все лучшее в жизни. Чего же тебе не хватало?» Джек посмотрел на него и ответил: «Отца». «Я никогда не смотрел на это таким образом, Джек», - ответил ему Оззи.



«Ты знаешь, алкогольное мышление - очень эгоистичный образ жизни; ты думаешь, что все против тебя», - поведал Оззи Барри Игэну.



Игэн спросил у певца о том, когда тот перестал представлять себя жертвой. «Тогда, когда я внезапно стал собой по-настоящему», - ответил он. «Я имею в виду, что мой сын Джек протрезвел раньше меня. Он не был одним из тех детей, которые говорили: «Я трезвый. Почему бы тебе тоже не протрезветь?». Я знал, в чем дело. Я знал это после первого посещения реабилитационной клиники, в которой он был», - сказал Оззи, имея в виду, что его сын был алкоголиком.



Дочь одного из самых серьёзных менеджеров, когда-либо работавших в музыкальном бизнесе - Дона Ардена - Шэрон, должно быть, имела некоторое представление о том, во что она ввязывается, когда она впервые встретила Оззи в 1971 году. Она работала секретарем в приемной своего отца, который только что подписал контракт с группой Оззи Black Sabbath.



«Оззи вошел в офис моего отца без обуви, с водопроводным краном, свисавшим с его шеи, и сел на пол», - рассказывала она журналу People. «Я была напугана». Ужас стал еще более невообразимым тогда, когда ее красавчик-муж, страдающий от наркотической и алкогольной зависимости, потерял контроль над собой и попытался убить ее 2 сентября 1989 года. «В доме в тот момент была действительно плохая атмосфера, очень враждебная», - рассказала Шэрон в 2005 году. «Я знала, что что-то должно произойти. Оззи лег спать. Я читала внизу. Он спустился в одном нижнем белье, сел на диван прямо напротив меня и сказал: «Мы пришли к решению». Я спросила с сарказмом: «Да? Какому решению?». Он ответил: «Нам очень жаль, но тебе придется умереть. Другого выхода нет».



Тем сентябрьским утром 1989 года Оззи очнулся в полицейском участке. Он поднял глаза и спросил полицейского: «Зачем я здесь?».



«Я понятия не имел, что случилось. Это самое ужасное чувство. Он прочитал мне листок бумаги и сказал: «Вас обвиняют в попытке убийства миссис Шэрон Осборн». Я просто онемел», - вспоминает рокер.



Страх



Оззи рассказал Барри Игэну во время той трапезы в «Меррионе», что он часто терял сознание от злоупотребления алкоголем, и поэтому его самым большим страхом было проснуться в полицейской камере и услышать, как пожилая женщина говорит полицейскому: «Да, это тот парень, который сбил моего мужа» или «Это тот парень, который ударил моего сына топором по голове».



Вскоре после санкционированного судом пребывания в реабилитационном центре Оззи и Шэрон снова были вместе. Более того, они были безумно влюблены, больше, чем когда-либо до тех пор, пока Оззи снова не пошел вразнос. Шэрон пошла тогда на сетевое телевидение в Америке и рассказала 20 миллионам людей, что собирается разводиться с ним. В мае 2016 года Шэрон заявила, что подала заявление о разводе после того, как узнала, что у Оззи роман. И не один. В соответствии с историей психодрамы в их личной жизни, Оззи раскрыл свои измены после того, как его жена дала ему несколько дополнительных таблеток снотворного, которое заставило его признаться во всем.



«Я была сломанной женщиной. Он прислал мне электронное письмо, предназначенное для одной из его женщин», - сказала Шэрон, родившаяся 9 октября 1952 года в Лондоне. «Потом он принял снотворное. Я добавила еще две таблетки в его напиток и спросила его обо всем, и это вышло наружу. Он никогда бы не сказал мне правду, никогда», - добавила Шэрон, оправдывая свое решения прибегнуть к таблеткам снотворного, чтобы узнать правду.



«Ему было стыдно и страшно. Я узнала, как долго продолжались эти романы. Я узнала, кто это был. Я узнала, о чем он думает, а потом, я решила уйти». Впрочем, вскоре пара вновь воссоединилась. В июле 2016 года Оззи отправился на телешоу «Доброе Утро, Америка» и заявил, что развод аннулирован. «Это была просто кочка на дороге», - сказал он. «Всё снова идет свои путем», - уточнил Оззи.



«Я прощаю его», - сказала Шэрон аудитории в своем американском ток-шоу The Talk. «Потребуется много времени, чтобы восстановить доверие, но мы вместе 36 лет, 34 года из которых мы в браке... Я просто не могу думать о своей жизни без него». На всякий случай она назвала Оззи, которого отправили на терапию сексуальной зависимости после четырехлетнего романа с его бывшим мастером по окраске волос Мишель Пью, «грязным псом», которому придется «хорошенько расплатиться».



Оззи также публично надел бриллиантовое обручальное кольцо на палец своей бедной жены перед миллионами зрителей на телешоу The Talk в октябре 2016 года.



«Я никогда не буду думать плохо о своем отце», - сказала Келли изданию The Insider. «Это не значит, что я не считаю то, что он поступил чертовски глупо, но это между ним и мной. Я папина дочь. Я люблю своего отца».



Честно говоря, Оззи Осборн никогда не собирался быть отцом года, любого года.



Характер



В феврале 1982 года он был арестован за мочеиспускание в нетрезвом виде в Аламо Сенотаф в Техасе. Несколькими неделями ранее Оззи откусил голову летучей мыши, брошенной на сцену на его концерте в Де-Мойне, штат Айова. Он думал, что это резиновая игрушка. Это было не так.



Как выяснилось, легенда об отце, который откусывает головы летучим мышам, может пригодиться. Когда над Келли издевались в школе, она говорила обидчикам, что ее отец откусит им головы, если это произойдет снова. Неудивительно, что, учитывая ее неблагополучное прошлое, Келли четыре раза попадала в реабилитационный центр, прежде чем ей исполнилось 20 лет. Хорошая новость заключается в том, что она ведет трезвый образ жизни, несмотря на короткий, но сильный рецидив в 2018 году.



Она поблагодарила своего брата Джека за помощь в выздоровлении. «Он забрал меня с места происшествия без какого-либо осуждения», - написала она в Instagram в августе 2018 года. «Он держал меня за руку на протяжении всего этого процесса. Я до сих пор не знаю, кто я, черт возьми, и чего я хочу, но я могу искренне признаться, что я наконец примирилась с самой собой и действительно начинаю понимать, что такое настоящее счастье. Мне очень жаль, если я кого-то подвела».



Отношения между родителями Келли никогда не были хорошим примером для подражания. Те не менее, химия между Шэрон и Оззи действительно сильнейшая. Как сказала певица Лита Форд (американская хард-рок певица, бывшая участница женской панк-группы The Runaways – авт.), которая спела дуэтом с Оззи в хите «Close My Eyes Forever»: «Оззи настоящий лунатик, а Шэрон - нет».



Именно эта токсичная химия порождает внушительный набор проблем. «Иногда он может быть любящим и романтичным, - сказала однажды Шэрон, - но на следующий день он может превратиться в монстра в духе Джекила и Хайда (персонажи готической повести шотландского писателя Роберта Стивенсона – авт.). Я никогда не знаю, с кем я проснусь на утро».



Однако Шэрон знает Оззи и как хорошего человека, который был рядом с ней в 2002 году, когда ей поставили диагноз колоректальный рак (злокачественное новообразование толстого кишечника – авт.). «Он спал в кресле рядом с моей кроватью 18 месяцев, - рассказала она The Telegraph в 2010 году. - Он боялся, что, если он на мгновение закроет глаза, я умру, когда он их откроет. Он относил меня в ванную, когда я могла обмочиться из-за лекарства, затем мыл меня под душем и снова укладывал спать. Когда у меня выпадали волосы, он вынимал их из моей еды: в этом не было отвращения, потому что он любит меня безоговорочно, так же, как и я его».



В конце концов, Оззи заставил Шэрон - и их детей - пройти через множество трудностей и действительно тяжелых ситуаций. Его забота о своей жене, когда она нуждалась в нем больше всего, откровенно не является чем-то, за что он заслужил медаль. Вот что он написал в Facebook в 2013 году: «Я был занозой для людей, которых я люблю больше всего, - для моей семьи. Тем не менее, я счастлив сказать, что сейчас я трезв уже 44 дня. Для того, чтобы прояснить ситуацию, я хочу сказать, что мы с Шерон не разводимся. Я просто пытаюсь стать лучше».



В июле 2017 года Оззи и Шэрон решили обновить свои свадебные клятвы на интимной церемонии в Лас-Вегасе. Оззи сказал журналу «Hello»: «Для меня это был настоящий день нашей свадьбы. Это тот день, который я запомню. Мы с Шэрон через многое прошли, и это, честно говоря, кажется новым началом».



Последствия



Вряд ли можно назвать новым началом то, когда в сентябре 2018 года Шэрон дала несколько комментариев Говарду Стерну (американский теле и радиоведущий, юморист – авт.) в его радио-шоу в США о популярном конкурсе талантов The X-Factor, где она была одним из судей. «Я не в восторге от того, когда эти дети поют мне в лицо. Это никуда не годится. Они все никуда не годятся. Это похоже на какое-то караоке».



Ситуация усугубилась, когда она также сказала Стерну, что создатель The X Factor Саймон Коуэлл (британский телеведущий, продюсер, филантроп – авт.) – «заноза в заднице», смысл существования которого заключался в том, чтобы его «чертовски толстое лицо показывали по телевизору». В интервью британской газете The Sun Коуэлл отрицает, что ее оскорбительные комментарии повлияют на ее статус занятости в проекте.



Тем не менее, Шэрон, возможно, предчувствуя, что запахло жаренным, опубликовала в Facebook следующие слова: «После просмотра нового сезона The X Factor я увидела, как новые судьи находят свое место в проекте и справляются со своей задачей просто блестяще. Саймон был так любезен, что дал мне место судьи на живых выступлениях, но на данный момент я действительно не думаю, что я нужна проекту, и, честно говоря, для меня было бы странно принимать в нем участие на этом этапе моей жизни. Я решила пропустить сезон в этом году. Я желаю шоу дальнейших успехов и, как бы мне ни хотелось, чтобы мое лицо показывали по телевизору, в этом сезоне вам придется обойтись без меня».



Фактически, это были комментарии Оззи о другом популярном телешоу, которые в итоге вызвали больше шума. В интервью британской газете The Big Issue в 2018 году Оззи фыркнул: «Я спросил Шэрон на днях: «В чем суть этих Кардашьян? Они не поют, не играют, они ничего не делают. Она сказала мне: «Сейчас тенденция состоит в том, что люди хотят быть знаменитостями и зарабатывать деньги, ничего не делая, черт возьми»».



Певец Black Sabbath и гроза летучих мышей, возможно, забывает о том, что Осборны были прототипом «Семейства Кардашьян».



В конце 2009 года, в рамках продвижения автобиографии «Fierce», Келли Осборн сказала Барри Игэну, что «продала душу дьяволу ради шоу «Семейка Осборнов». Впрочем, это признание, по её словам, не останавливает её душевную боль. Она добавила: «Я сидела в моей спальне одна и принимала наркотики весь день. Я не брала трубку телефона. Я не перезванивала. Я не открывала никому дверь. Я не вставала с постели и не одевалась. Я не выходила из дома».



Можно лишь порадоваться за то, что одна из самых неблагополучных знаменитых семей Америки по мнению многих, снова в спокойствии может покидать свой дом.



Последний на сегодняшний день альбом Оззи Осборна называется «Ordinary Man» и вышел в 2020 году. Представители музыканта сообщили, что он уже работает над следующим альбомом и процесс создания пластинки идет хорошо. Существует также информация о том, что идет работа над байопиком (художественный фильм-биография – авт.) о жизни музыканта. Дата выхода пока не известна.



Материал создан на основе исследований ирландского журналиста Барри Игэна.

