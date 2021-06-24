Каникулы с детьми: Надежда Михалкова показала свой отдых

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24 июня 2021, 17:20 Анастасия Иванова

Взято из: Instagram @nadiamixalkova

Многие звезды уже проводят время в отпусках. Кто-то предпочел заграничные виды, а кто-то решил провести время на родине и уехать за город. В числе тех, кто выехал за пределы города, оказалась российская актриса театра Надежда Михалкова.

«Кувшинки, речка, пух, 37 градусов. Детское лето», - так подписала фото в своем инстаграм-аккаунте Надежда.

На фотографиях ее дети - 10-летняя дочь Нина и 8-летний сын Иван, с которыми она отдыхает.

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