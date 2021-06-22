Джастин Тимберлейк и Джессика Бил впервые показали младшего ребёнка

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

22 июня 2021, 21:44 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Эта звёздная пара одна из самых закрытых в Голливуде. Обычно они делятся творческими успехами, а не личной жизнью. Около года назад у супругов появился второй ребенок. Однако публика увидела его только сейчас.



Младший сын вместе со старшим братом впервые появился в соцсетях. Хоть звездные родители и решились показать детей, однако на фото их лица закрыты сердечками. Поводом для размещения семейного фото стал уже прошедший День отца, который широко отмечается в США.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями второй раз осенью 2020 года. О беременности Бил ничего известно не было, поэтому аудитория сильно удивилась новости.

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