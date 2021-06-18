В отпуск Жигунова с женой вмешалась непредсказуемая стихия

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18 июня 2021, 20:52 Анастасия Иванова

Фото: hellomagazine.com

Супруги на днях отправились отдыхать в Крым. Однако в планы влюбленных не входило неожиданное вмешательство буйной стихии.



Путешествие по полуострову для известного российского актера Сергея Жигунова и его жены Виктории Ворожбит не обошлось без непредсказуемых последствий. Актер накануне подарил супруге путевку. Первый день в Крыму запомнился массой положительных эмоций, однако после погода попортила планы. Выпала месячная норма осадков - ливни заморозили жизнь на курорте, и туристы стали заложниками природного явления.



Виктория и Сергей сейчас остановились в Гурзуфе, возле Ялты. Непогода вынудила власти эвакуировать население. Печальную картину дополняют плывущие по воде машины, за чем приходится наблюдать курортникам и местным жителям.

Фото взято из Instagram @zhigunov_sergey

Происходящее запечатлел и сам Жигунов. Он не смог удержатся от грустного, но в то же время ироничного комментария к своему посту в Инстаграм-профиле: «Пошел за хлебом, и меня смыло».

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