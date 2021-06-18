Дети Пугачевой и Галкина Гарри и Лиза поздравили отца с 45-летием песней со словами: «Наша семья - это главное в жизни»
18 июня 2021, 20:32Источник:
Инстаграм Максима Галкина
Максим Галкин 18 июня отмечает день рождения. Супругу Аллы Пугачёвой исполнилось 45 лет. Примадонна с детьми Гарри и Лизой устроили для главы семейства сюрприз.
Дочь и сын Аллы Борисовна и Максима исполнили для любимого родителя песню со словами: «Наша семья - это главное в жизни». Галкин утром выложил домашнее видео в Инстаграм. «Эта песня для меня!», - похвалился счастливый отец семилетних двойняшек сына и дочери.
К поздравлениям присоединились подписчики: «Прекрасное поздравление от любящих деток! Счастья!», «С Днем Рождения», «Поздравляю Вас, Максим! От души и чистого сердца, желаю Вам здоровья, семейного благополучия и творческих успехов!!!».
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