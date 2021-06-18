Дети Пугачевой и Галкина Гарри и Лиза поздравили отца с 45-летием песней со словами: «Наша семья - это главное в жизни»

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18 июня 2021, 20:32 Источник: Инстаграм Максима Галкина

Максим Галкин, фото: Anton Gyngazov, globallookpress.com

Максим Галкин 18 июня отмечает день рождения. Супругу Аллы Пугачёвой исполнилось 45 лет. Примадонна с детьми Гарри и Лизой устроили для главы семейства сюрприз.

Дочь и сын Аллы Борисовна и Максима исполнили для любимого родителя песню со словами: «Наша семья - это главное в жизни».

Галкин утром выложил домашнее видео в Инстаграм. «Эта песня для меня!», - похвалился счастливый отец семилетних двойняшек сына и дочери.

К поздравлениям присоединились подписчики: «Прекрасное поздравление от любящих деток! Счастья!», «С Днем Рождения», «Поздравляю Вас, Максим! От души и чистого сердца, желаю Вам здоровья, семейного благополучия и творческих успехов!!!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

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