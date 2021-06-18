Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Дети Пугачевой и Галкина Гарри и Лиза поздравили отца с 45-летием песней со словами: «Наша семья - это главное в жизни»

, 20:32 Источник: Инстаграм Максима Галкина

Дети Пугачевой и Галкина Гарри и Лиза поздравили отца с 45-летием песней со словами: «Наша семья - это главное в жизни»
Максим Галкин, фото: Anton Gyngazov, globallookpress.com

Максим Галкин 18 июня отмечает день рождения. Супругу Аллы Пугачёвой исполнилось 45 лет. Примадонна с детьми Гарри и Лизой устроили для главы семейства сюрприз.

Дочь и сын Аллы Борисовна и Максима исполнили для любимого родителя песню со словами: «Наша семья - это главное в жизни».
Галкин утром выложил домашнее видео в Инстаграм. «Эта песня для меня!», - похвалился счастливый отец семилетних двойняшек сына и дочери.

К поздравлениям присоединились подписчики: «Прекрасное поздравление от любящих деток! Счастья!», «С Днем Рождения», «Поздравляю Вас, Максим! От души и чистого сердца, желаю Вам здоровья, семейного благополучия и творческих успехов!!!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В мире

Общество

Общество

В мире

Кремль переадресовал вопрос о сроках открытия авиасообщения с Турцией в оперштаб

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил в рамках беседы с журналистами, что решение о сроках возобновления авиасообщения с Турцией принимают в оперштабе правительства. Песков уточнил, что данный вопрос "не для Кремля". Ранее осведомленные источники сообщили, что оперштаб по борьбе с коронавирусом нового типа сейчас изучает возможность открытия авиасообщения с Турцией с 1 июля.

Общество

Общество

Политика