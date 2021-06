Почему так много рок-музыкантов страдают от рака горла

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

18 июня 2021, 18:40 Антон Дубровский, Журналист

The Rolling Stones: Чарли Уоттс, Кейт Ричардс, Мик Джаггер, Ронни Вуд

2 июня 2021 года знаменитому барабанщику из не менее знаменитых The Rolling Stones Чарли Уоттсу исполнилось 80 лет. Уоттс пережил и победил рак горла; этот тип рака, кажется, очень распространен среди гастролирующих музыкантов.



80



The Rolling Stones образовались в 1962 году и являются одной из последних легендарных групп 60-х годов, большинство участников которой все еще остаются в живых. Фронтмен Мик Джаггер бросил пьянство и наркотики много лет назад, гитарист Кейт Ричардс пережил довольно сильную алкогольную и наркотическую зависимость, а второй гитарист, Ронни Вуд (в группе с 1976 года), дважды переживал рак легких на почве многих лет тяжелого курения. Вдобавок, басист-основатель группы Билл Вайман, который не играет в ней с 1993 года, победил рак простаты.



Уоттс, который присоединился к группе через год после её образования, женат на своей давней любви Ширли Энн Шепард, с которой он познакомился до того, как группа стала известной. Они поженились в 1964 году, и у них есть дочь Серафина, которой сейчас 53 года. Они вместе уже 57 лет.



Рак горла был диагностирован у Чарли Уоттса в 2004 году. Музыкант прошел шесть недель лучевой терапии в Лондонской Королевской Больнице Марсдена. В то время об этом рассказал представитель его семьи. Чарли сделали две операции, и он признался, что был уверен, что умрет.



«Опухоль оказалась доброкачественной, но врач сказал, что мы должны удалить ее. На моих снимках можно было увидеть крошечные раковые клетки», - объяснил барабанщик в интервью интернет-изданию Ultimate Classic Rock в 2011 году. «Врач сказал: «У вас какой-то тип рака». И в ту ночь я думал, что умру. Я думал, что больше ничего не остается. Вы заболеваете раком, истощаетесь и умираете», - рассказал Чарли.



По его словам, вторая операция заключалась в удалении лимфатических узлов.



«Когда удаляют лимфатические узлы, мышцы разрываются», - поделился Уоттс с журналом Rolling Stone в 2005 году, через год после победы над раком. «Затем вы проходите курс лечения в восемь недель. Вы не можете поднять руку. Такое ощущение, как будто вас слегка парализовало. Это меня сильно беспокоило из-за того, чем я зарабатываю на жизнь. У нас планировался тур, и я не знал, смогу ли я отыграть хотя бы одну песню. Если ты барабанщик, ты не сможешь остановиться, как только начнешь играть… Я не знал, смогу ли я играть снова. Удивительно, как быстро твое тело идет на поправку».



Причина



Приводят ли тяжелые вечеринки к раку горла?



Уоттс исцелился и продолжил гастрольную жизнь, но в наши дни всё может быть по-другому. Годы усталости в дороге, бессонные ночи, курение, напитки, наркотики (не говоря уже о беспорядочном сексе) теоретически могут убить вас. Табак и алкоголь, наряду с вирусом папилломы человека (ВПЧ), могут вызвать рак горла.



Гитарист The Beatles Джордж Харрисон, Сэмми Дэвис-Младший (американский певец, актер и танцор – авт.), лидер знаменитой трэш-метал группы Megadeth Дэйв Мастейн и Эдди Ван Хален (гитарист и лидер группы Van Halen – авт.) – все они боролись с раком горла.



В 1997 году Харрисон перенес операцию и лечение облучением от рака горла, в котором он обвинял свое заядлое курение. Он умер в 2001 году в возрасте 58 лет.



Дэвис-младший умер в 1990 году в возрасте 64 лет после рецидива рака горла. У Мастейна, единственного оставшегося в живых музыканта из вышеперечисленных, диагноз «рак горла» был поставлен в 2019 году и, к счастью, все наладилось позже в том же году после «51 сеанса лучевой терапии и девяти химиотерапевтических процедур».



Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет от метастатического рака горла, что шокировало музыкальный мир. Это большая трагедия, когда любой ребенок, родитель, супруг или, в данном случае, выдающийся музыкант теряет свою жизнь. Болезнь и уход Ван Халена особо сильно ударили по музыкальному сообществу.



Двумя основными причинами рака горла являются курение и чрезмерное употребление алкоголя. Эдди Ван Хален сказал, что он начал курить и пить, когда ему было всего 12 лет.



Вирус



Ежегодных обследований на рак горла, в отличие от других видов рака, не существует. Однако есть признаки, на которые следует обратить внимание, и проконсультироваться с врачом, если вы часто наблюдаете их в своей жизни. Симптомы рака горла могут включать изменения голоса, кашель, проблемы с глотанием, боль в ушах, уплотнение или боль в горле, которая не проходит, необъяснимую потерю веса и постоянную боль в горле.



Другой причиной рака горла, как упоминалось выше, является ВПЧ или вирус папилломы человека.



Многие люди не знают, что вирус папилломы человека может вызывать рак или предполагают, что он может вызывать только рак шейки матки, потому что об этом раке говорят больше всего. Но ВПЧ может вызвать несколько других видов рака, в том числе и рак горла. По данным Центров По Контролю И Профилактике Заболеваний, рак задней части горла часто вызывается табаком и алкоголем, но недавние исследования показали, что до 60–70% этих видов рака горла могут быть связаны с ВПЧ или вызваны сочетанием ВПЧ, алкоголя и табака.



Доктор Джессика Гейгер, медицинский онколог из Онкологического Центра Клиники Кливленда, рассказала Survivor Net (сайт, посвященный борьбе с раком, ведется специалистами – авт.) об этом тяжелом заболевании.



«Нет никаких точных рекомендаций по отслеживанию рака горла, в отличие от рака шейки матки, который можно определить по мазкам Папаниколау (тест, с помощью которого можно определить предраковые или раковые клетки во влагалище и шейке матки – авт.)», - говорит доктор Гейгер. «Не существует стандартных тестов, чтобы определить, есть ли у вас вирус папилломы человека», - объясняет она.



Вывод



Однако, по словам доктора Гейгер, рак горла, связанный с ВПЧ, обычно очень чувствителен к сочетанию лучевой и химиотерапии. «Показатели излечения для людей, у которых есть заболевания, связанные с ВПЧ, намного выше, чем у людей, у которых есть рак горла, связанный с табакокурением».



Люди также должны знать, что ВПЧ подвергает их риску развития ряда других видов рака. Рак влагалища, полового члена и ануса также связан с ВПЧ.



«Штаммы ВПЧ, вызывающие рак шейки матки — это те же штаммы, которые вызывают рак горла», - говорит нам доктор Гейгер. «Среднестатистический пациент с раком горла, вызванным ВПЧ, — это мужчины в возрасте от 40 до 50».



Будем надеяться, что и музыканты, и люди других профессий станут внимательнее к себе и своему образу жизни в будущем.



Следите за собой и будьте здоровы!

