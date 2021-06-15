Кристина Асмус сделала «официальное заявление» после опубликованного коллегой фото с подписью «моя»

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15 июня 2021, 12:41 Источник: Инстаграм Кристины Асмус

Кристина Асмус, фото: Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Актриса театра и кино Кристина Асмус сделала официальное заявление после того, как коллега артистки Сергей Гилев выложил в Instagram ее фото с подписью «моя». После развода с шоуменом Гариком Харламовым звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус погружена в работу и занимается воспитанием дочери, о ее новых романах не слышно.

Про Харламова же говорят, что у него отношения с актрисой Катериной Ковальчук, похожей на бывшую супругу. Асмус решила прояснить ситуацию, чтобы слухи не расползались и опровергла слухи о романе с Сергеем Гилевым.

«Мы наконец-то решились и хотим, чтобы вы все узнали от нас. Мы хотим сказать дорогим СМИ, эта фотография была сделана персонажем Сережи фильма "Хочу замуж", в котором мы вместе с ним снимаемся. Даже не со своего аккаунта он выкладывал фотографию… Вот и вся сенсация», — эмоционально пояснила актриса. Гилев подтвердил слова коллеги.

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