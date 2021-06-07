Ковальчук ответила на слухи о романе с Харламовым

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7 июня 2021, 19:59

Катерина Ковальчук, фото: vk.com/katerinakovalchyk

Актриса Катерина Ковальчук ответила на слухи о романе с шоуменом Гариком Харламовым. Несколько дней назад в СМИ появились новости о романе Гарика Харламова с копией его бывшей жены Кристиной Асмус. Ковальчук действительно похожа на Асмус.

Харламова с возлюбленной заметили в Сочи. Они там провели несколько дней вместе и вели себя как пара.

"Какие все эксперты здесь, интернетные, газетные эксперты по всему: где, когда, кому, с кем, в чём, почему и зачем, а самое главное для чего и за что и конечно же на сколько и за сколько?" - написала пост в Инстаграм Катерина Ковальчук.

"Люди! Успокойтесь. Хватит жить чужими жизнями, займитесь своей!" - призвала актриса.

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