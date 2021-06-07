Ковальчук ответила на слухи о романе с Харламовым

Актриса Катерина Ковальчук ответила на слухи о романе с шоуменом Гариком Харламовым. Несколько дней назад в СМИ появились новости о романе Гарика Харламова с копией его бывшей жены Кристиной Асмус. Ковальчук действительно похожа на Асмус.
Харламова с возлюбленной заметили в Сочи. Они там провели несколько дней вместе и вели себя как пара. "Какие все эксперты здесь, интернетные, газетные эксперты по всему: где, когда, кому, с кем, в чём, почему и зачем, а самое главное для чего и за что и конечно же на сколько и за сколько?" - написала пост в Инстаграм Катерина Ковальчук. "Люди! Успокойтесь. Хватит жить чужими жизнями, займитесь своей!" - призвала актриса.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.