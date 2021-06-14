После слов Крапивиной о Киркорове певица Светлана Лобода сделала заявление: «В моей жизни продюсеров больше не будет»

Певица Светлана Лобода заявила, что в ее жизни больше не будет продюсеров. Продюсером артистки 11 лет была Нателла Крапивина. Скандал между Крапивиной и королем российской эстрады Филиппом Киркоровым так повлиял на Лободу, что она решила отказаться от работы с продюсером. Но Лободы и Крапивина не расстаются.
"Она была и остаётся частью моей семьи. И так будет всегда", - поделилась Светлана Лобода. Певица опубликовала в Инстаграм фото с уже бывшим продюсером и написала пост. "Друзья, неделю назад произошло событие, которое значительно повлияло на меня и мою команду", - призналась Лободы. Она не одобрила "комментарий Нателлы". "... считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима", - выразила мнение певица.
Теперь за концерты Светланы Лободы будут отвечать два человека.
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