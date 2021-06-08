Марина Зудина сообщила о рождении внучки

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8 июня 2021, 12:33

Марина Зудина, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Вдова Олега Табакова российская актриса Марина Зудина поделилась с поклонниками радостной новостью: десять месяцев назад она стала бабушкой. В 2020 году у ее сына Павла и его девушки Софьи Синицыной родилась дочь.

«Вчера были Крестины дочери Павла. Ей 10 месяцев. Зовут Миа, при Крещении дали православное имя Марина, так как по звучанию это имя близко и даты Рождения Мии и Марины Антиохийской рядом», - отметила актриса.

Зудина добавила, что некоторые издания уже опубликовали информацию о рождении внучки, поэтому она рассказала сама, чтобы избежать домыслов.

Ранее Марина Зудина заявила, что чувствовала себя главной женщиной в жизни Олега Табакова после его мамы и дочери Маруси.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Зудина (@marinazudina_official)

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