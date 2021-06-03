Впервые мама: Юлиана Караулова рассказала о родах

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3 июня 2021, 22:46 Анастасия Иванова

Фото: cоцсети

Певица сообщила, что стала мамой. В частной больнице Москвы она родила мальчика. Новостью Юлиана поспешила поделиться с аудиторией и выложила фотографию в свой Инстаграм.

Караулова осталась довольна работой врачей, которые обеспечили спокойный процесс рождения ребенка.

На фото финалистка «Фабрики звезд - 5» выглядит счастливой, судя по всему, роды она перенесла стойко, а рядом с ней всегда находился муж Андрей Черный.

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