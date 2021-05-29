Тимати сделал свой выбор в шоу «Холостяк»

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29 мая 2021, 22:54

Тимати, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец, музыкант и телеведущий Тимати выбрал победительницей шоу «Холостяк» Екатерину Сафарову, вручив ей кольцо на одном из самых высоких зданий в Дубае. Екатерина кольцо приняла и чуть не упала от волнения.



Певец пообещал, что всегда будет беречь ее от падения.

Как рассказал Тимати, в ночь перед съемкой заключительной серии он уже четко осознавал, каким будет его выбор.

Екатерина - модель из Барселоны. Ее отец умер, а мама живет в Испании, у нее свое туристическое агентство в Барселоне. В модельном бизнесе с 14 лет.

Модель Анастасия Решетова и рэпер Тимати расстались осенью прошлого года, но ради сына Ратмира сохраняют дружеские отношения. Недавно в своем Инстаграм Тимати поделился видео с покупки новой машины. Артист потратил в районе 20 миллионов рублей на покупку автомобиля для своего маленького сына.

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