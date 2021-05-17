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Машина навырост: Тимати покупает автомобиль маленькому сыну

, 14:46

Машина навырост: Тимати покупает автомобиль маленькому сыну
Фото из Инстаграм

Вчера в своем Инстаграм Тимати поделился видео с покупки новой машины. Артист потратил в районе 20 миллионов рублей на покупку автомобиля для своего маленького сына.

Несмотря на отметку места в Инстаграм «ЛАДА-Торгмаш», Тимати привел сына в дорогой салон Lamborgini. Рэпер выбрал навороченную модель автомобиля Lamborghini Aventador SVJ. Модель, мягко говоря, дорогая - ее стоимость от 20 миллионов рублей. Для сына Тимати приобрел уменьшенную версию данного авто.

Свой Инстаграм-пост артист подписал как «Одну на лето, вторую навырост ))».

Подписчики на пост отреагировали не совсем однозначно. Чья-то реакция была позитивной и одобрительной, а кто-то отпускал шутки в комментариях. Однако никакого негатива.

«А лада начала лить хорошие машины…», «Отличный подарок…», «Хочу ребенка от Тимати))» - оставляли комментарии фолловеры.

Позитивно отреагировала и Настя Ивлеева - российская телеведущая и видеоблогер. Незадолго до покупки Тимати она тоже приобрела такой автомобиль.

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