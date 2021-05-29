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Какую няню для дочки ищут Джанабаева и Меладзе

, 20:28

Какую няню для дочки ищут Джанабаева и Меладзе
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, фото: vk.com/meladzevalerian

Певица Альбина Джанабаева родила своему мужу Валерию Меладзе третьего ребенка. У их сыновей Кости и Луки появилась младшая сестра. Пока с маленькой Агатой родители справляются сами. Но как все родители новорожденных, не высыпаются. Ночью малышку надо покормить, сменить памперс.

Пара выложила видео, на котором Меладзе и Джанабаева запечатлены с внушительными синяками под глазами из-за недосыпа. Няню для дочки родители начали подыскивать, рассматривают резюме претенденток.

Для Альбины главное, чтобы няня, которая будут помогать ей растить дочь, действительно любила детей. Меладзе смущают в резюме потенциальных нянь указанные достижения в спорте, музыке и даже в науке.

По его мнению, такую няню брать нельзя, а то они с женой могут померкнуть на её фоне.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

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