Максим Фадеев: «Бог за стол переговоров с нами не сядет»

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29 мая 2021, 18:12

Максим Фадеев, фото: Instagram

Музыкальный продюсер Максим Фадеев порассуждал в соцсети о том, что происходит в настоящий момент в мире: "он сходит с ума". Фадеев считает, что "надвигается что-то глобально серьезное! По примеру Содома и Гоморры!"

По мнению продюсера, происходит "целенаправленное разрушение идеологии, нравственности, любых традиций". Если нет ограничений, отсутствует идеология, то и результат налицо. "Разрушение традиционных взглядов на институт семьи, женщину и мужчину, извращение истории, переписывание истории и ее героев!", - высказал свои мысли Фадеев. Он считает, что такое положение вещей надо менять. И если это сделаем не мы, "Бог поменяет! Но только за стол переговоров он с нами не сядет!"

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