Максим Фадеев может подать в суд на диетолога

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24 января 2021, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Фадеев, фото: инстаграм Фадеева

Музыкант и продюсер Максим Фадеев потребовал извинений от диетолога Алексея Ковалькова, заявившего, что тот похудел на 100 килограммов не самостоятельно, а при помощи оперативного вмешательства.

А если тот не извинится, Фадеев подаст на него в суд. Об этом он заявил в видеообращении в Инстаграм.

"Худел по своему ощущению и интуиции, и на основании накопленных знаний о медицине. Полностью слушал и слышал свой организм и никогда не насиловал его", - написал Фадеев к видео.

Ранее Фадеев в Instagram отметил, что у диетологов есть много методик похудения, но почему-то все они стоят больших денег. А его метод никаких денег не требует. И рассказал о нем. Музыкант сумел похудеть на 112 кг за 1,4 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim)